Ath: la bouffée wallonne d’oxygène viendra du nord

Une banque hollandaise

La Région, via le CRAC, intervient pour rembourser une partie des annuités. Le CRAC (Centre régional d’aide aux Communes) agit comme centrale d’achat.

La semaine dernière, le conseil communal d’Ath a approuvé formellement l’adhésion à cette centrale d’achat (ce qui avait déjà été fait en juin) et les modalités de financement de la tranche 2022. Ce n’est en effet que le 15 décembre dernier que le Gouvernement wallon a approuvé le marché pour la libération de la tranche 2022.

Il ne fut pas aisé de trouver une banque. Le CRAC a consulté trois organismes de crédit durant l’été, mais en vain. Aucune offre n’est parvenue au Centre dans le cadre de cette consultation. "Au terme d’une nouvelle négociation avec les banques, seule ING Belgique SA a déposé une offre de financement du Plan Oxygène" note le collège communal d’Ath.

Une aide aux contours incertains

"La Région wallonne s’est lancée de bonne foi dans ce Plan Oxygène, mais sans doute n’a-t-on pas vu venir le fait qu’à un moment les banques allaient lâcher" commente Florent Botte, directeur financier de la Ville d’Ath quand nous l’interrogeons sur ce sujet. "La Région a voulu lancer un marché pour obtenir des prêts d’aide exceptionnelle pour les Communes, en trente ans ; pendant des années, Belfius avait accepté de le faire, mais plus cette fois. Il y a deux points de vue à cet égard : ceux qui disent que c’est honteux parce que c’est une banque publique qui a été sauvée par l’État et elle abandonne ; mais j’aurais tendance à dire par ailleurs que si on a dû la sauver c’est parce qu’elle a effectué ce genre de prêt à une époque, envers des états qui n’étaient pas solvables. Il y a donc une sorte de schizophrénie à dire à Belfius de faire attention, puis lorsqu’ils font attention, on leur reproche. Donc le fait que Belfius soit resté en retrait ne me choque pas..."

"ING est entré dans la danse en sachant qu’ils seraient seuls sur le marché ; ING n’a pas exagéré au niveau des taux, mais par contre c’est un prêt en vingt ans et non en trente ans. C’est encore une inconnue : je ne suis pas sûr que la Région wallonne assurera ce différentiel de charges entre du vingt ans ou du trente ans ; pour une Commune comme Ath, si les emprunts sont effectués en vingt ans ou en trente ans, cela change la donne. Avoir du vingt ans à rembourser, même à 85%, au lieu de trente ans, c’est différent. Cela implique aussi que nous devons refaire complètement notre plan de gestion, ce que nous devions d’ailleurs quand même faire en raison des prix de l’énergie et des salaires. C’est pour cela que volontairement, nous avons mis la confection du budget en veilleuse ; nous voulons vraiment avoir un vrai budget-vérité, accompagné d’un plan de gestion actualisé."

Le conseil communal a d’ailleurs approuvé des crédits provisoires pour les mois de janvier et de février.

Résignation

Lors du conseil communal, on a donc vu des moues un peu résignées à propos de la "concrétisation" du Plan Oxygène.

"On n’a certes pas trop le choix" déplore Bruno Montanari (LA). "La banque dite des Communes n’a pas répondu et c’est une banque hollandaise qui a pris la main..."

L’échevin des Finances dit partager le même sentiment. "Mais on ne peut pas faire sans cette aide du Plan Oxygène" résume le directeur financier.