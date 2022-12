350 colis de Noël offerts par le Lions club Lessines/Ath

Une équipe d’environ 15 personnes a pris le projet à bras-le-corps cette année. "Nous avons obtenu des prix intéressants auprès du magasin Colruyt", précise Marc Garin, le président de la Commission des Œuvres, l’ASBL du Lions club Lessines/Ath. "Nous avons acquis environ 17 000 € de produits, puis nous avons composé les colis."

Le Stock Ath a offert 700 sacs pour composer les colis ; les établissements Monnier ont mis leur showroom à disposition du service club ; la Jardinerie de Belœil a prêté des étagères et les établissements Brunelle de Brugelette ont généreusement mis l’une de leurs camionnettes à disposition pour faciliter les distributions.

Cinq bénéficiaires

Les 14, 15 et 16 décembre derniers, les équipes du service-club se sont mises au travail.

"Cela demande une véritable organisation: le premier jour, nous avons préparé la salle. Le lendemain, les 700 sacs ont été remplis de produits en tout genre. Enfin, le dernier jour, nous avons distribué les colis. En tout, 350 colis de 60 € de marchandise ont été offerts (cf. 2 sacs par colis); chaque sac pesait 10 kg."

Trois associations ont bénéficié de ces dons: Les Audacieux et Coup de Pouce à Lessines, ainsi que la société Saint-Vincent de Paul de Maffle. Les CPAS de Lessines et Ath ont également reçu des colis. "Chaque structure s’est ensuite chargée de les distribuer à ses bénéficiaires. "

Cette action est rendue possible grâce aux bénéfices récoltés par le Lions club durant l’année, au fil de ses opérations.

"Nous avons deux activités phares par an: notre repas homard qui se déroule chaque année au printemps et nos opérations qui se déroulent durant la Ducasse d’Ath: l’afterwork le vendredi, le rallye des véhicules ancêtres le samedi et notre repas du dimanche de Ducasse."

Vu l’ampleur que l’opération colis de Noël a prise ces dernières années, et les besoins qu’elle fait aussi ressortir, le Lions club a introduit un dossier auprès de l’Œuvre nationale des Lions clubs de Belgique, afin que cette opération soit reconnue et qu’elle puisse peut-être obtenir un financement complémentaire. "Le dossier a été introduit ; nous attendons une réponse."

Le Lions club a mis en image cette opération, via une vidéo diffusée sur YouTube: https ://youtu.be/NM5i_OgXfjc