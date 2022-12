Repas solidaire : le père Noël est un géant à Ath

Au programme: plusieurs animations ainsi qu’un repas entrée-plat-dessert en collaboration avec plusieurs restaurateurs de la région. "Le but, c’est d’offrir un réveillon de qualité et convivial aux personnes seules ou défavorisées ainsi qu’aux bénévoles qui participent. On se calque sur le modèle des Restos du Cœur", explique Florence Adam. "Beaucoup d’acteurs soutiennent le projet. On travaille avec un traiteur pour l’entrée et le plat, le potage est offert par un autre restaurateur, le bourgmestre et plusieurs échevins participent également… on sent que ce repas répond à une demande émanant à la fois du public mais aussi d’acteurs sur le terrain."

Recréer du lien social

Au sein de l’équipe de bénévoles, la bonne humeur est contagieuse. Tous semblent ravis de se retrouver à l’occasion de ce réveillon solidaire. Selon Florence Adam, le lien avec la crise sanitaire saute aux yeux. "On se rend compte que le Covid a fait pas mal de dégâts. Les gens font face à la solitude et sont donc à la recherche de lien social. Ça se sent dans l’équipe et auprès des gens qu’on accueillera ce soir: tout le monde est heureux de se retrouver."

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, la crise énergétique n’a pas fait exploser le nombre de réservations cette année. En 2019, l’événement avait même attiré cinq personnes de plus. "Mais je pense qu’on ne verra les conséquences de cette nouvelle crise que l’année prochaine", avertit Florence Adam. En attendant, le Père Noël sera passé pour toutes les personnes qui se sont rendues ce samedi 24 décembre à la salle Georges Roland d’Ath.