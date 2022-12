Entre parenthèses : on peut aujourd’hui se demander si on n’aurait pas dû envisager un gabarit plus important pour ce parking (124 places "seulement") au moment de sa conception. Une occasion a-t-elle été (partiellement) manquée ? Une telle offre de stationnement plus importante à deux pas de la Grand-Place ouvrait aussi des perspectives pour exploiter différemment le centre-ville.

Toujours est-il qu’indépendamment de la taille du parking, la Ville veut aujourd’hui le vendre.

"Les emplacements sont actuellement donnés en location" indique la note du collège communal. " Une cabine haute tension est également présente dans le site nécessitant d’en garantir la pérennité de l’accès pour tous types d’interventions et d’entretien. Il en sera de même pour la commande de l’éclairage public

située dans les installations. "

"Un bail emphytéotique devrait être établi avec Ores pour la cabine électrique et la problématique de la commande de l’éclairage devrait également être résolue sous peu."

"Ce parking reste une charge financière importante pour la Ville (précompte immobilier, assurance, maintenance, entretien, gestion administrative des locations, etc…) non compensée par des recettes équivalentes."

En 2016 déjà

Ce raisonnement avait déjà été tenu en 2016. Le 29 février, le conseil communal avait décidé "d’octroyer au plus offrant un droit d’emphytéose de minimum 40 ans relatif au parking souterrain de l’Esplanade", et cela pour un canon unique de 1,5 million €.

"Ce parking reste une charge financière importante pour la Ville (précompte, entretien, etc.) non compensée par des recettes" disait déjà la note du collège communal, en 2016. En 2014, le bourgmestre avait aussi fait fermer le parking suite à des actes de vandalisme.

"Notre mission n’est pas spécialement de gérer tel garage" disait à l’époque le bourgmestre Marc Duvivier (PS à ce moment-là ; Liste Athoise aujourd’hui).

Parking « sous-exploité »

Mais sa colistière actuelle, Pascale Nouls (Liste Athoise), est pour le moins dubitative. "Pour la LA, il ne faut pas vendre ce parking, il faut surtout réorganiser l’activité du parking! L’activité principale doit être avant tout un parking pour le public avec paiement horaire; la location des emplacements doit être une activité secondaire attribuée de façon privilégiée aux Athois (qui paient leurs taxes), aux commerçants, aux travailleurs du centre-ville avec des prix de location mieux adaptés aux tarifs actuels!"

Elle estime "dérisoire" le prix demandé aujourd’hui (1,1 million €), "soit 8870 € pour l’achat d’un emplacement au centre-ville".

Mme Nouls s’est informée, auprès de la Direction générale, des "chiffres" liés au parking : des recettes de 57 000 €, des dépenses de 39 700 €.

"Le prix de l’abonnement mensuel est de 45 €/mois alors que les parkings se louent à Ath entre 70 et 80 €/mois. L’abonnement annuel est à 460 €, un prix non adapté à la réalité du marché. Certains ont même plusieurs abonnements, sans majoration. Quand je vois que nous payons 0,90 € pour une heure au centre-ville et 30 € en cas d’amende."

Pascale Nouls voudrait donc plutôt valoriser davantage le parking souterrain et l’utiliser autrement, ce qui réduirait à son sens la pression dans le centre-ville.

Le bourgmestre Bruno Lefebvre (PS) précise que le "bénéfice" annuel n’est certainement pas de 17 000 €, en raison des charges. Il note que l’offre de stationnement ne change pas pour autant (le parking reste un parking et répond donc toujours à une demande, quelle que soit la formule). Il remarque que le parking (gratuit) des Locomotives ne séduit pas non plus vraiment les usagers.

"La recette tirée de la vente permettra d’investir dans des choses plus utiles" conclut Bruno Lefebvre.