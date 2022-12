Et dans le chapitre lié aux finances, il a décidé de ne pas encore accorder de prime de fin d’année au personnel communal. C’est un refrain qui revient depuis 2013 : "de multiples incertitudes planent sur l’avenir proche, compte tenu de décisions encore à intervenir à d’autres niveaux de pouvoirs, qu’ils soient wallons ou fédéraux, et qui impacteront inévitablement les recettes attendues ; le collège communal en arrive à la conclusion que les paramètres financiers globaux ayant conduit à la décision prise en 2013 doivent encore être pilotés par la prudence et propose donc de ne pas octroyer l’allocation de fin d’année 2022."

Le bourgmestre Bruno Lefebvre (PS) note que des négociations (avec les syndicats) devraient aboutir à un accord global ("pack global") induisant notamment l’augmentation de la valeur des chèques-repas ou encore des prestations réelles de 36 heures (pour 38 heures payées). Il rappelle aussi d’autres avancées (staturisation, etc.) : "nous n’avons pas chômé pour le bien-être du personnel quand même..."

Ludivine Gauthier (pour le groupe PS) dit comprendre le contexte et apprécier les efforts effectués (maintien de l’emploi notamment). "Le groupe PS a, depuis le début de la législature, souhaité restaurer l’allocation de fin d’année. Cependant, nous connaissons, depuis plusieurs années maintenant, des crises successives qui ont ralenti le processus entamé – pour ne pas mettre en péril les emplois actuels - en vue de fixer un package salarial négocié et unanime. (...) Le groupe PS est conscient que le collège n’est pas resté inerte, mais il souhaite qu’un compromis rapide puisse être trouvé pour permettre à nos agents de prester en toute sérénité."

Mais des voix restent dubitatives au PS, comme celles de Cécile Dascotte ou de Vincent Béroudia qui répète chaque année son souhait de réinstaurer la prime. "On ne peut pas associer le chèque-repas à un salaire, mais le plus important pour le personnel, c’est qu’il ait dans sa poche le même montant qu’avant 2013." Il aurait bien vu un "double statut", formule impossible à mettre en œuvre pour le directeur financier.

Forme de reconnaissance

Les réserves sont encore plus importantes dans l’opposition (LA). "Le nombre d’agents a été réduit et la productivité est sans cesse améliorée" dit Patrice Bougenies. "Dans bon nombre de communes où la situation financière est comparable à la nôtre, cette prime est attribuée. Nous devons encourager l’ensemble du personnel en reconnaissant les mérites de chacun, au moment où la population a plus que jamais besoin de services publics adaptés. Les agents de nos services locaux méritent plus que jamais cette reconnaissance à travers l’octroi de la prime."

"Si nous avions la possibilité de le faire sans mettre en péril l’emploi, nous le ferions évidemment" insiste le bourgmestre. "Mais ce n’est pas le cas malheureusement..."