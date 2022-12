La ville d'Ath se pare d'un manteau de fête

Des nouveautés

La Ville fait preuve d’innovation cette année. Une nouvelle crèche, plus moderne, a été installée au pied de l’église Saint-Julien. Elle est le fruit du travail des ouvriers communaux. "Nous voulions quelque chose de différent cette fois ", ajoute Cédric Minet. "Cela faisait plus de 15 ans qu’on installait la même crèche. On commençait à s’en lasser. Nous voulions quelque chose qui soit davantage dans l’air du temps."

Autre nouveauté: la Ville s’adapte à la crise énergétique en éteignant les illuminations, en même temps que l’éclairage public. "Avant, les illuminations étaient allumées 24 heures/24. C’est terminé maintenant, au vu des crises que nous traversons. Nous avons décidé de nous calquer sur l’extinction de l’éclairage public, et donc de minuit à 5 h, les illuminations de Noël sont également éteintes. "

Pour le reste, la Ville est restée dans ses standards, avec des décorations et illuminations traditionnelles.