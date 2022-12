Ce qu’il faut retenir du conseil communal d’Ath

1. Le Sauvage : la commission à son rythme

À la fois à travers une communication du bourgmestre Bruno Lefebvre (PS) et d’une interpellation de l’opposition (Liste Athoise), le dossier du Sauvage est revenu sur la table, après l’éviction de la Ducasse de la liste représentative du patrimoine immatériel de l’Unesco. "Ce retrait unilatéral laissera sans doute encore longtemps de profonds stigmates" dit le bourgmestre qui évoque une "décision maladroite" et rappelle la réflexion amorcée. "Ce retrait attise une polarisation des positions que nous voulions pourtant éviter. Comment travailler sur des questions qui nous sont si chères et importantes alors que nous sommes dans l’émotion? Il va pourtant bien falloir continuer à travailler et tirer les leçons de cette expérience. Nous allons tout d’abord maintenir cette commission citoyenne du folklore. Nous la maintenons car c’est l’engagement que nous avions pris."

"La temporalité de l’Unesco n’est plus à l’ordre du jour" poursuit M. Lefebvre. "Nous devons à présent nous inscrire dans un autre modèle. Le fait d’envisager un rythme rapide, n’a donc plus aucune pertinence. Nous devions agir dans l’année pour répondre aux interpellations qui nous étaient adressées. Maintenant, quel en est l’intérêt? Nous mesurons bien que la problématique actuelle ne pourra pas se résoudre en un claquement de doigts."

La commission devrait être composée en janvier et elle établira son calendrier.

Du côté de l’opposition, Patrice Bougenies (LA) continue à s’interroger sur le choix des membres de cette commission.

"L’Unesco apparaît comme une institution assez intransigeante et peu pédagogique car l’exclusion n’a jamais été une pédagogie" indique de son côté Pascale Nouls (LA), en interrogeant le bourgmestre sur les échanges antérieurs entre la Ville, la Fédération Wallonie-Bruxelles et l’Unesco. Bruno Lefebvre précise qu’il y a eu divers échanges, ayant abouti à un "accord diplomatique" : pas de retrait en 2022, mais un suivi approfondi. Puis des voix se sont montrées intransigeantes. "Et dans le même temps, l’Unesco reconnaît les Ours des Pyrénées..." Une fête dans laquelle les acteurs se maquillent aussi de noir (mais pour symboliser des ours).

2. Un immeuble et un parking difficiles à vendre

Depuis plusieurs années, la Ville tente de vendre un immeuble au 31 de la rue Haute. Il a été acquis en 2014 auprès de la société Dherte, dans le cadre de l’opération de rénovation urbaine. Le prix était estimé à 250 000 €. Aujourd’hui, la Ville a baissé le prix de ce rez-de-chaussée en l’état de gros-oeuvre fermé : il est à vendre pour 200 000 €.

Le collège communal cherche aussi un amateur pour le parking souterrain de l’Esplanade (124 emplacements). En 2016, le conseil communal avait décidé d’octroyer un droit d’emphytéose au plus offrant pour un canon unique minimum de 1,5 million €. "Notre mission n’est pas spécialement de gérer tel garage" disait à l’époque le bourgmestre Marc Duvivier (PS à ce moment-là ; Liste Athoise aujourd’hui). Le collège communal évoquait une "charge financière importante pour la Ville".

Le discours est le même aujourd’hui, et la Ville revoit le prix à la baisse pour initier une vente (non plus un bail emphytéotique) : 1,1 million €.

Pascale Nouls (Liste Athoise) est pour le moins dubitative. "Pour la LA, il ne faut pas vendre ce parking, il faut surtout réorganiser l’activité du parking! L’activité principale doit être avant tout un parking pour le public avec paiement horaire; la location des emplacements doit être une activité secondaire attribuée de façon privilégiée aux Athois (qui paient leurs taxes), aux commerçants, aux travailleurs du centre-ville avec des prix de location mieux adaptés aux tarifs actuels!"

Le bourgmestre note que l’offre de stationnement ne change pas pour autant (le parking reste un parking).

3. Pas de prime de fin d’année

Le vote du budget 2023 ne devrait pas intervenir avant le mois de février. Le conseil a donc voté des douzièmes provisoires. Et dans le chapitre lié aux finances, il a décidé de ne pas encore accorder de prime de fin d’année au personnel communal. C’est un refrain qui revient depuis 2013 : "de multiples incertitudes planent sur l’avenir proche, compte tenu de décisions encore à intervenir à d’autres niveaux de pouvoirs, qu’ils soient wallons ou fédéraux, et qui impacteront inévitablement les recettes attendues ; le collège communal en arrive à la conclusion que les paramètres financiers globaux ayant conduit à la décision prise en 2013 doivent encore être pilotés par la prudence et propose donc de ne pas octroyer l’allocation de fin d’année 2022."

Le bourgmestre Bruno Lefebvre (PS) note que des négociations (avec les syndicats) devraient aboutir à un accord global ("pack global") induisant notamment l’augmentation de la valeur des chèques-repas ou encore des prestations réelles de 36 heures (pour 38 heures payées). Si Ludivine Gauthier (pour le groupe PS) dit comprendre le contexte et apprécier les efforts effectués (maintien de l’emploi notamment), des voix restent dubitatives au PS (Vincent Béroudia, Cécile Dascotte) et surtout dans l’opposition (LA). "Il est temps de réinstaurer la prime pour tous" dit Patrice Bougenies. "Les agents méritent cette reconnaissance..."

4. L’oxygène va arriver

Au début de cette année, la Ville d’Ath a souscrit au "Plan Oxygène" proposé par la Région afin d’aider les Communes au bord de l’asphyxie financière. Concrètement, et pendant cinq ans, les Communes peuvent emprunter annuellement pour couvrir des dépenses ordinaires. La Région, via le CRAC, intervient pour rembourser une partie des annuités. Le CRAC (Centre régional d’aide aux Communes) agit comme centrale d’achat.

Ce mardi, le conseil communal d’Ath a approuvé formellement l’adhésion à cette centrale d’achat et les modalités de financement de la tranche 2022. Ce n’est en effet que jeudi dernier que le Gouvernement wallon a approuvé le marché pour la libération de la tranche 2022. Il ne fut pas aisé de trouver une banque. Le CRAC a consulté trois organismes de crédit durant l’été, mais en vain. "Au terme d’une nouvelle négociation avec les banques, seule ING Belgique SA a déposé une offre de financement du Plan Oxygène" note le collège communal d’Ath.

"On n’a certes pas trop le choix" déplore Bruno Montanari (LA). "La banque dite des Communes n’a pas répondu et c’est une banque hollandaise qui a pris la main..."

L’échevin des Finances, Christophe Degand (MR), dit partager le même sentiment. "Mais on ne peut pas faire sans cette aide du Plan Oxygène" résume le directeur financier, Florent Botte.

5. Les eaux usées de l’abattoir

Une modification du permis d’environnement (conditions d’exploiter) a été demandée pour l’abattoir communal d’Ath, comme nous l’indiquions voilà un mois.

"Suite à une inspection de la police de l’environnement, il a été demandé de remettre à jour le permis d’environnement et notamment la partie relative aux rejets des eaux (d’exploitation)" indique le collège communal. "L’organisme d’assainissement agréé, Ipalle, a rappelé dans ce cadre que les eaux rejetées contenaient toujours trop de sang et a sollicité que des solutions soient trouvées afin de limiter/diminuer la quantité de sang présente au niveau des eaux."

"Les services environnement, techniques de même que la personne en charge de la gestion de l’abattoir ont œuvré ensemble afin de dégager une solution permettant le stockage des eaux de nettoyage et des eaux d’exploitation. Celle-ci implique des travaux de terrassement et de pose de citernes; l’égouttage existant complexifiant par ailleurs le travail." Mardi, le conseil a donné son feu vert pour confier une partie de ces travaux à un opérateur extérieur.