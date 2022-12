Une soirée dédiée aux patients atteints du cancer à Ath

Cette année, la thématique choisie est la magie de Noël, un thème festif pour effacer ces dernières années de pandémie.

L’événement se déroule ce mercredi 21 décembre dès 18h sur le site athois du centre hospitalier.

À 18h30, un spectacle de magie, mentalisme et ventriloquisme sera présenté par Bob Alan et son acolyte.

À 19h30, des ateliers et stands d’information seront à la disposition du public. Les patients et leurs proches auront l’occasion de découvrir un stand Relais pour la Vie, un stand de l’ASBL Move to fight Cancer, un atelier dédié à la nutrition et à la diététique, ainsi qu’un stand de prévention, en présence des infirmières coordinatrices du service. Enfin, à 20h30, Mademoiselle Georges donnera son concert, et un "walking dinner" concocté par le chef Thomas Sandras (Tables et Matières) sera offert aux participants.

Un accompagnement personnalisé

Sur le site d’Ath, l’hôpital de jour oncologique, les consultations d’oncologie et d’hématologie sont regroupés afin d’offrir aux patients les ressources nécessaires dans le cadre du suivi, du traitement et de l’accompagnement de la maladie.

Par ailleurs, pour le pôle borain, l’hôpital de jour, l’unité d’hospitalisation et les consultations d’oncologie sont centralisés sur le site d’Hornu depuis bientôt un an. À très court terme, une zone dédiée aux préparations des cures cytostatiques jouxtera le service. L’ambition pour l’hôpital d’Hornu est de se positionner en tant que pôle oncologique d’excellence dans la région de Mons-Borinage.

Aujourd’hui, le service d’oncologie d’EpiCURA s’illustre grâce à son centre de référence en radiothérapie, aux équipes pluridisciplinaires performantes et aux équipements à la pointe de la technologie sur l’ensemble des sites. La priorité de l’équipe du service d’oncologie est d’offrir aux patients des soins de qualité et un accompagnement personnalisé dans leur lutte contre la maladie.

Infos: L’événement des « jours épicuriens » se déroule ce mercredi 21 décembre dès 18h à Ath (rue Maria Thomée). Inscriptions auprès du Dr Simon aurelien.simon@epicura.be ; participation gratuite.