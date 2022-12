Le journal de Chantal Deltenre (Houtaing) en immersion à la prison de Nouméa

Journal de terrain

Qu’est-ce qui a poussé l’écrivaine à accepter cette enquête à la prison de Nouméa, dans ce territoire français du Pacifique sud ? Sans doute, au départ, la confiance du responsable des services pénitentiaires, qui avait repéré ses activités d’ethnologue et ses avis résolus concernant toute détresse. Mais aussi le souhait de la chercheuse: se confronter à des situations difficiles et tenter d’analyser cette société qui expédie au Camp Est tant de jeunes Kanaks, exclus de leur milieu d’origine, issus des quartiers défavorisés. Chantal Deltenre se plonge dans des dossiers, des études concernant cette ancienne colonie de 250 000 habitants, toujours dépendante de la France. Louise Michel, grande figure rebelle de la Commune, y fut envoyée en 1871.

Les premiers éléments d’actualité dont dispose l’ethnologue, ce sont les suicides de trois jeunes détenus, au cours des derniers mois. Elle veut saisir ce que signifie ce geste pour les Mélanésiens et refuse de céder à "un certain déterminisme géographique, sensible en France métropolitaine dans la façon de comprendre les banlieues". Un pas plus loin, Chantal Deltenre interroge des responsables et travailleurs de la vaste structure Camp Est, infirmiers, secrétaires, agents de détention et de réinsertion… Elle assiste à des interrogatoires, partage journées et activités communes, constate des séquelles violentes dues à la surpopulation et aux rixes, mais aussi des automutilations. Le soir, dans sa chambre, elle rassemble ses notes et écrit ce journal de terrain durant quatre semaines, avec la rigueur d’une historienne et le souci de relier les faits à ce qui fit de cette grande île un bagne de rude renommée. Ce journal est celui d’une romancière, journaliste et ethnologue qui s’est immergée dans un monde inconnu d’elle, structuré et figé, à la recherche de repères sociétaux, d’itinéraires fragiles, de luttes et jeux de pouvoir incessants, pervers. Chantal Deltenre évite les écueils liés à toute analyse psychologique ainsi qu’aux seules causes d’un passé colonial et de la délinquance. Elle y va fort, avec cette détermination à sonder la dépression ambiante et le moindre signe évadé d’une opacité continue.

Dans sa postface, Marie Salmün, professeure d’anthropologie à l’Université de Paris, salue le travail de l’écrivaine. "Son témoignage, précieux, suscite probablement chez le lecteur un certain abattement. Réinscrit dans un ensemble plus vaste, celui des réalités carcérales contemporaines, il provoquera même sans doute un sentiment de vertige face au gouffre qui s’ouvre sous nos pieds, à l’heure de la construction programmée, d’ici 2027, de 15 000 places supplémentaires dans les prisons françaises. Puisse son texte faire réfléchir à la fuite en avant que constitue cette politique pénale."

"Camp Est", Chantal Deltenre, éd. Anacharsis, 16 €