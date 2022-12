Roch Voisine en tournage dans le chalet d’une famille de Ghislenghien, au Québec (vidéo)

Quel ne fut pas l’enthousiasme de la famille Ronlez en découvrant la cheminée de son chalet au Québec dans la bande-annonce de l’émission "Ensemble pour les Fêtes" diffusée ce samedi 17 décembre sur TV5 Canada (et peut-être prochainement sur TV5 Monde). Et surtout, devant le feu, un invité de marque au cœur de leur salon: Roch Voisine qui, pour l’occasion, a invité d’autres artistes (Les Hay Babies et Luc De Larochellière) pour un moment festif et musical ! "Pour le tournage des émissions de fin d’année, la société de production recherchait des chalets, et on ne sait pas trop comment elle est tombée sur le nôtre… explique Brigitte Ronlez. Elle nous a contactés, et puis a visité les lieux en compagnie de la personne qui s’occupe du chalet et gère les locations sur place. "