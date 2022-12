Que faire ce week-end en Wallonie picarde ? Retrouvez notre agenda

1. Les marchés, parades, et concerts de Noël en Wallonie picarde

De nombreux rendez-vous festifs et féeriques (marchés, parades ou encore concerts de Noël) sont annoncés dans les communes de Wallonie picarde.

Il vous suffit en effet de sélectionner la ou les villes (communes) que vous souhaitez, la ou les dates, et la catégorie d’événement "salons – foires et marchés" ou "spectacle"… Et vous y découvrirez toutes les propositions de marchés, de parades ou concerts de Noël et leurs informations pratiques.

Voici déjà quelques idées:

– La féerie d’hiver en roulottes à Harchies – La parade de Noël à Péruwelz – La féerie de Noël à Ath – Les féeries de Noël à Bléharies – Tournai féerique à Tournai

2. Le festival de contes « NarrAthives », à Ath

Le festival de contes "NarrAthives" est de retour pour sa 6e édition, ce dimanche 18 décembre dès 13 h, à Ath

Dans le cadre des festivités de fin d’année, ce dimanche 18 décembre, la Maison culturelle d’Ath dévoile la 6e édition de "NarrAthives – Des histoires à débusquer", un événement qui fait voyager le public dans des contrées merveilleuses, à la découverte d’endroits cachés de la Cité des Géants.

L’événement débutera à 13h au CAR, avec le spectacle "La Femme oiseau" préparé par les participants de l’atelier "cirque aérien" de la MCA et les Semeurs de Rêves.

Ensuite, la "quête des petites histoires" revient avec de nouvelles surprises. En groupes, petits et grands pourront se laisser guider vers d’incroyables récits qui les attendent aux quatre coins du centre-ville pour se révéler en toute intimité.

Trois parcours (départs à 14 h, 15 h 15 et 16 h 30 au CAR) sont proposés afin d’adapter les contes à l’âge du public: un pour les tout-petits dès 3 ans, un autre à voir dès 7 ans et un parcours réservé aux ados et aux adultes (dès 14 ans).

Enfin, le spectacle Baba Yaga clôturera l’événement en beauté à 18h au CAR.

Gratuit.

3. Le premier concert des « Voix Intimes » avec Goya Quartet, à Tournai

Pour sa 21e édition, le festival "Voix Intimes" fait l’expérience d’un renouveau plus jeune, pédagogique et audacieux, tout en mettant à l’honneur les quatuors à cordes. Avec, ce samedi 17 décembre, à 20 h, le concert de Goya Quartet.

Le premier concert des " Voix Intimes " présente le Goya Quartet, 100% féminin avec une lauréate du concours Reine Élisabeth 2019.

Les musiciennes se produiront ce samedi 17 décembre aux Maisons Romanes (Saint-Brice). Elles interpréteront les grandes œuvres de Debussy, Grieg et Cosma/Takemitsu.

À partir de 19 h 30, le musicologue Hugo Rodriguez présentera les airs interprétés. Le concert commence quant à lui, à 20 h.

