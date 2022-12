L’événement débutera à 13 h au CAR, avec le spectacle "La Femme oiseau" préparé par les participants de l’atelier "cirque aérien" de la MCA et les Semeurs de Rêves. Ce spectacle original mêle tableaux poétiques circassiens et libre adaptation d’histoires japonaises, pour toute la famille (durée d’environ 50 minutes).

Des parcours adaptés à l’âge des participants

Ensuite, la "quête des petites histoires" revient avec de nouvelles surprises. En groupes, petits et grands pourront se laisser guider vers d’incroyables récits qui les attendent aux quatre coins du centre-ville pour se révéler en toute intimité.

Trois parcours (départs à 14 h, 15 h 15 et 16 h 30 au CAR) sont proposés afin d’adapter les contes à l’âge du public: un pour les tout-petits dès 3 ans, un autre à voir dès 7 ans et un parcours réservé aux ados et aux adultes (dès 14 ans).

Cette année, pour la première fois, la MCA propose aux personnes malentendantes ou malvoyantes de découvrir, à 14 h à l’espace Gallo-romain, des contes sensoriels spécialement conçus pour leur sensibilité.

Enfin, le spectacle Baba Yaga clôturera l’événement en beauté à 18 h au CAR. Baba Yaga, c’est l’histoire d’une rencontre intense et surprenante entre une adolescente et la "gardienne insaisissable de la nuit et des mystères". En pénétrant les terres sacrées de la grande sorcière, la jeune fille vivra une épopée terrifiante mais libératrice et renouera avec l’intuition et la puissance. À découvrir dès 10 ans.

Toutes les activités du festival sont gratuites. Prévoir de bonnes chaussures.

Le programme détaillé est disponible sur www.maisonculturelledath.be

Infos: 068 68 19 99 ; billet@mcath.be