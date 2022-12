Un week-end riche en animations de Noël à Ath

Une multitude d’activités seront proposées ce week-end à la population athoise. En plus du festival de contes NarrAthives, organisé ce dimanche par la MCA, l’association des commerçants relance sa parade lumineuse de Noël, ce samedi. Pour cette 4e édition, une grosse dizaine de groupes défileront dans le centre-ville sur le thème d’un "Noël scintillant". L’an dernier, l’événement avait attiré énormément de monde en ville et suscité un grand intérêt. "Cette parade sera encore plus étoffée que l’an dernier", précise le président de l’association des commerçants Nicolas Langhendries. "De six groupes, nous passerons cette année à 18 groupes: des animations musicales, des fanfares, des géants, et bien sûr, le Père Noël."