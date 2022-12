Le CPAS d'Ath enclenche son plan "grand froid"

Le CPAS peut également venir en aide aux personnes qui, à cause de difficultés financières, ne pourraient plus se chauffer. "Nous pouvons également fournir en quantité de dépannage des personnes qui n’auraient par exemple plus de charbon ou de pellets. Cela fait partie des missions du CPAS. Il ne faut pas nécessairement émarger du CPAS pour pouvoir bénéficier de ce service. Au vu des crises que nous traversons, tout le monde peut être confronté à ce type de difficultés, et donc de besoins. Pour bénéficier de cette aide sociale, le demandeur peut se présenter à la garde sociale, qui va l’aider dans les démarches administratives. Une enquête sociale sera par la suite réalisée, pour identifier si le demandeur est véritablement dans le besoin."

Un futur abri de nuit ?

Dans la Cité des Géants, il n’existe à ce jour plus aucun abri de nuit. Celui aménagé à proximité de l’ancienne caserne des pompiers n’est plus ouvert. "Cet abri n’était pas encadré et était souvent détourné de son usage principal. Nous n’avions pas de personnel pour gérer ce lieu la nuit. " Pour l’instant, la Ville collabore avec des Communes qui proposent des abris de nuit (Tournai, Mouscron, Comines…), notamment en payant le billet de train. Elle pourrait toutefois (re)proposer ce service à l’avenir. "J’avais lancé, avant le Covid, des démarches pour proposer un accueil de nuit, qui pourrait profiter aux Athois, mais aussi aux personnes des communes voisines " poursuit Jérôme Salingue. "Malheureusement, ce projet est tombé à l’eau avec la crise sanitaire, mais je n’abandonne pas l’idée: nous nous sommes réunis la semaine dernière pour éventuellement relancer le projet. Je pense que ce serait intéressant de mutualiser nos efforts." Selon le président du CPAS, la ville d’Ath est "peu touchée" par le phénomène du sans-abrisme. "Ath est surtout une ville de passage. Certains sans-abri ne restent pas longtemps chez nous ; ils préfèrent pour la plupart les grandes villes. D’autres n’acceptent pas toujours la main qu’on leur tend. Nous ne recevons pas beaucoup de demande d’aide. Je ne suis même pas certain que si nous proposions un accueil de nuit, il serait utilisé. On verra bien." Jérôme Salingue rappelle toutefois que le phénomène est un problème qui dure toute l’année, et pas qu’en période de grand froid.

En cas de besoin, un numéro de téléphone (068/681 600) est actif du lundi au jeudi de 8h à 16 h 30 et le vendredi de 8h à 12 h. En dehors de ces tranches horaires, un numéro d’urgence existe: 0479/263174