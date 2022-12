Opération de développement rural à Ath : les acteurs sur le terrain

Deux agents de développement Wallonie Picarde, Julien van Eeckhout et Robin Penay, chapeautent la participation athoise. "Avec un départ difficile puisque l’opération a coïncidé avec l’apparition du Covid. Plus tard, nous avons organisé des séances d’information dans Ath et dans les dix-huit villages. Entre septembre et décembre 2021, des groupes de travail se sont mis en place autour de thématiques diverses comme la mobilité. Ensuite, la Commission Locale de Développement Rural a été créée sur base de volontariat."

Installée en septembre, elle compte 52 personnes avec une bonne représentation de tous les villages et de toutes les tranches d’âge ainsi qu’une parité hommes femmes. Huit représentants du conseil communal en font partie et constituent un relais vers la commune et la région wallonne.

"Lors d’une réunion, Pascal Demoléon, membre de la commission a proposé une visite de la forge d’Ostiches et de ses musées. En mode team building pour apprendre à nous connaître parce que nous allons désormais beaucoup travailler ensemble."

Un constat de tout ce qui ne va pas dans l’entité doit être établi. À partir de 2023, des objectifs à réaliser dans les dix années à venir seront définis et une stratégie adoptée pour les atteindre. L’ICEDD, l’Institut de Conseil et d’Etudes en Développement Durable encadre l’opération. Il restera à préciser les projets à soumettre à l’ODR, qui les financera à 80% et plus.

Dans l’assemblée, Véronique Tahir et Bernard Bourion, de Meslin-l’Evêque, participent avec enthousiasme. Et avec bien des questions à poser. "Notre village vit à proximité d’un immense zoning, à côté de grosses entreprises agricoles. La population est passée de 800 à 1300 habitants et notre petite école s’adapte tant bien que mal. Nous manquons de bus pour circuler. Si nous parvenons à résoudre ces problèmes et à améliorer le bien-être de nos concitoyens, ce sera fantastique."

Infos: www.frw.be/odr.html