Les échanges forment la jeunesse à la Berlière (Houtaing)

Le projet récompensé cette année, "News for job advice and ideas", a abouti sur la création d’un guide visant à aider les jeunes à mieux s’orienter lors de la recherche d’emploi ou de filières porteuses d’emploi. Pour ce faire, Sabine Callens et ses élèves ont collaboré avec d’autres classes situées en Moldavie, en Pologne et en Italie. "On a dû mettre en pause le projet vers février et mars, à cause de la crise qui se déroulait près des frontières moldaves et polonaises", se remémore l’enseignante. "D’un autre côté, les élèves ont pu se rendre compte directement de l’impact qu’avait le conflit ukrainien sur le quotidien des jeunes avec lesquels ils collaboraient."

Porte ouverte sur le monde

Les projets eTwinning ne constituent pas les seules initiatives d’échange mises en place au Collège Visitation – la Berlière. De nombreux voyages sont également organisés. C’est notamment le cas pour Peem (6G) qui est parti au Portugal l’an dernier dans le cadre d’un projet axé sur les droits humains. "Tous les jours, on avait des activités sur le sujet. C’était l’occasion d’apprendre le point de vue de plusieurs pays à ce propos." Comme le rappelle son enseignante, Sabine Callens, ces voyages sont "un moyen d’utiliser la langue pour travailler sur des thèmes communs."

Au-delà de l’aspect purement éducatif, ces voyages sont aussi une immersion mémorable pour les élèves. Antoine (6G) parti en Turquie, se souviendra longtemps d’une certaine anecdote. "J’étais arrivé trop tôt à l’école", raconte-t-il. "Je ne connaissais personne, j’étais entouré de Turcs avec un anglais… approximatif. Ils ont mis de la musique et ont commencé à danser avant de m’inviter à les rejoindre. Je me suis tout de suite senti inclus !" Même son de cloche du côté d’Alix (6G) qui s’est rendue au Portugal: "Je me suis fait un ami là-bas qui va prochainement venir en Belgique car on a gardé contact. C’est chouette de savoir que je peux voyager en ayant un point de chute sur place."

Devant ces témoignages et les nombreuses récompenses accordées aux projets qu’elle pilote, Sabine Callens a du mal à cacher sa fierté. "Elle a toujours des étoiles dans les yeux quand elle en parle", s’amuse Alix. Sans aucun doute, les échanges ne sont pas près de s’arrêter à la Visitation/la Berlière.