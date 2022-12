La piste de roller accueille ses premiers patineurs à Ath

Depuis le début de la semaine, c’est l’effervescence sur la Grand-Place. Tous s’affairent à installer la piste de roller, mais aussi les neuf chalets qui composent le village de Noël et le chapiteau où sont déjà prévues de nombreuses soirées à thèmes (soirée raclette, ce samedi 10 décembre). C’est désormais chose faite: la piste de roller a pris place autour du sapin, dans une configuration totalement revue. Elle a accueilli ses premiers patineurs ce vendredi. Cette piste remplace la patinoire (et la piste de luge) qui s’installait depuis plusieurs années sur la Place en fin d’année, et qui était devenue bien trop énergivore. En face de celle-ci, une enfilade de neuf chalets de Noël plonge désormais la population dans la magie des fêtes de fin d’année avec un décor qui mêle sapins et lumières scintillantes. Le public peut y retrouver des commerçants régionaux qui y proposent des produits de bouche et de l’artisanat. Le chapiteau, installé "dos" à la rue du Moulin, offre quant à lui une vue plongeante sur la piste de roller.