Les festivités débutent ce vendredi de 18h à 22h chez Giuseppe qui propose son 13e marché de Noël.

"Au rez-de-chaussée de la Cave, une dégustation de vins issus de belles régions de France et d’Italie et des mises-en bouche. À l’étage, des artisans locaux présentent leurs créations pour Noël, les poteries de Luc, les fleurs de Daphné, les objets en liège d’Anne-Sophie. Des douceurs à déguster, les chocolats d’Ophélie, les confitures de Christienne, les macarons d’Ath’able. Et des séances de massage relaxant avec Maud." La fête se poursuivra le samedi 10, de 10h à 22h et le dimanche 11, de 10h à 20h.

Infos: 0495 77 04 55

Les féeries sur la Place et à la Forge

Les Blancs Mongnîs, la Forge et la Taverne le Saint-Pierre ont concentré toutes leurs activités sur le samedi, de 10h à 21h, et le dimanche de 10h à 18h. On annonce, à la rue de Sartiau, l’arrivée d’huîtres, en direct d’Oléron, qui devraient donner à la forge un air de fête bien sympathique. À découvrir ou redécouvrir les créations en acier et Damas, couteaux, bijoux, forge artistique, ainsi que les réalisations en cuir, étuis, ceintures, sacs, objets divers…

Sous le chapiteau, les Blancs Mongnîs ont réuni une trentaine d’artisans. Des articles cadeaux originaux pour Noël devraient satisfaire les plus exigeants. Des produits cosmétiques bios, des attrapes rêves et des calebasses transformées en lampe, des macramés contemporains, des solitaires et des jeux d’échecs en bois, des sacs, des bijoux, des objets en verre, d’autres en cuir ou en résine, de la céramique, du savon artisanal, de la mode "made in Congo", des vêtements pour enfants, des sacs et des nids d’ange, etc. Pour les fins gourmets, des brioches, du chocolat, de mystérieux biscuits "Main de Bouddha", de la confiture.

Divers espaces sont prévus pour quelques moments festifs. Un stand bières spéciales et fromages, un autre plus chaud autour d’Irish coffee, Amaretto ou vin chaud. En petite restauration, de la soupe à l’oignon, des hamburgers et du boudin de Noël de Chez David, de la tartiflette ou des crêpes.

Un concours de dessins

Père Noël sera de la partie et il propose aux enfants un concours de dessins avec des cadeaux offerts par la chocolaterie d’Ophélie. Les réalisations des petits sont à déposer dans une urne et un tirage sera réalisé dimanche à 16h30.

Infos: 0497 31 64 63