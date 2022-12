Rue Dendre à Ath : fin de chantier au printemps ?

"Sans prendre en compte les congés de la construction et de l’entreprise, les intempéries et divers aléas, la fin de chantier n’est pas prévue avant fin janvier" précise l’échevin des Travaux, Florent Van Grootenbrulle (PS).

"En prenant en compte ces différents aléas, nous pouvons espérer une fin des travaux pour fin mars. À ce jour, nous pouvons dire que l’agenda est respecté."

"Il est important de rappeler qu’une réunion d’information pour les citoyens, les entreprises et les écoles a été organisée dans le courant du mois de mai et que l’échéance d’une fin de chantier en mars a été annoncée. De plus, mis à part l’une ou l’autre situation, la coordination du chantier avec les différents riverains, commerces et écoles concernés se passe globalement bien."

Dans un communiqué publié lundi sur son site internet (et consécutivement sans doute à cette interpellation au conseil communal), la Ville d’Ath rappelle que des indemnités sont prévues pour les commerces et entreprises impactées par des chantiers. "Depuis 2019, tout opérateur économique (commerçant et indépendant) de moins de 10 travailleurs, lésé par des travaux de voirie peut demander une indemnité compensatoire" indique la Ville en précisant les conditions d’accès.

"Si votre activité se voit entravée à cause de travaux d’au minimum vingt jours consécutifs ; les travaux entravent l’activité dans deux cas de figure : l’accès pédestre au site est fortement détérioré ou les parkings ne sont pas accessibles pour la clientèle. Cependant, n’ont pas accès à l’indemnité: les entreprises en situation de faillite, de dissolution ou encore de liquidation."

"Par rapport au plafond d’octroi du montant de l’indemnité, cela ne doit pas dépasser les montants maximums déterminés (...). Cette indemnité correspond à un montant maximum de 100€ multiplié par le nombre de jours d’entrave, pour un maximum de 6000€, soit 60 jours d’entrave."

Pour y prétendre, il faut passer par une plateforme numérique (wallinco), www.indemnites-compensatoires.be.