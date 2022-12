Pommes de terre: le savoir-faire du CARAH (Ath) s'exporte au Kazakhstan

Depuis deux ans, de nombreux contacts entre le CARAH (Centre pour l’Agronomie et l’Agro-industrie de la Province de Hainaut), l’AWEX (Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements étrangers) et deux institutions agricoles du Kazakhstan, l’Union of Potato and Vegetable Growers of Kazakhstan (UPVGK) et l’Institute of Plant Biology and Biotechnology (IPBB), ont permis de sceller un programme de formations destiné à mettre en place un système de certifications des plants de pomme de terre au Kazakhstan. La culture de la pomme de terre y est fortement développée: c’est le deuxième féculent consommé, produit et exporté après le blé.