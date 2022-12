Dès l’annonce de ce projet, des voix ont mis en évidence son coût en regard des autres priorités actuelles (sociales notamment), au sein du conseil communal par exemple et par la voix de membres de la Liste Athoise.

En septembre, une première esquisse a été présentée aux riverains, avec l’idée de nourrir le dossier depuis les attentes des citoyen(ne)s. Dès les prémices de ce dossier, nous avions attiré l’attention sur la nécessité d’intégrer dans la réflexion d’autres éléments importants, notamment en termes de mobilité.

"Les riverains insistent pour que cet aménagement tienne compte du besoin en parking de ce quartier et le bureau d’étude s’est engagé à intégrer davantage cet élément dans le futur projet" nous indiquait le bourgmestre, Bruno Lefebvre (PS), au mois de septembre.

"Une nouvelle réunion intégrera les remarques des participants notamment en ce compris des espaces de vie plus importants, des places de parkings en suffisance, le maintien de la friterie, un aménagement de voirie complètement revu et la possibilité de réalisation d’un rond-point au croisement des rue des Matelots, chaussée de Bruxelles et rue de l’Abbaye."

Cette réunion a eu lieu récemment. Manifestement, la réflexion a bien été élargie, avec l’idée d’un rond-point qui pourra améliorer la mobilité et la sécurité des usagers.

"La troisième réunion devrait voir la présentation d’une proposition d’aménagement" indique Ronny Balcaen (Écolo), échevin en charge de la mobilité douce et des espaces verts. "On devrait reconsidérer la place comme ne formant qu’un seul bloc, avec la rue de l’Abbaye se prolongeant davantage en ligne droite vers les deux commerces au-delà du Delhaize."

Il faudra cependant voir, ensuite, comment financer des aménagements qui auront totalement évolué entre l’idée initiale de "verdurisation" d’un parking et un projet prenant (enfin) en compte divers aspects (comme la mobilité, y compris douce).

Communication et participation

Mercredi soir, lors du conseil communal, Philippe Duvivier et Christel Hosse (Liste Athoise) ont interpellé le collège sur ce dossier, à propos notamment de l’information et de la communication autour du projet.

"S’agissant d’un dossier important et potentiellement coûteux pour les finances communales, il apparaît logique que les élus du conseil communal puissent comprendre sur quelles bases et avec quels objectifs la ville avance dans ce projet de réaménagement" indique Philippe Duvivier.

"Les conseillers communaux ne sont pas avertis de réunions portant sur des aménagements d’espace public et auxquelles des citoyens sont invités afin de pouvoir exprimer leurs positions" regrette-t-il. "La logique démocratique veut que les élus du conseil soient informés de ces réunions afin de pouvoir y assister et entendre ce que les riverains ont à dire."

Le bourgmestre Bruno Lefebvre précise ne pas avoir assisté à la deuxième réunion. L’échevin Ronny Balcaen dit y avoir participé afin de l’introduire et de la conclure, laissant ensuite la main à l’auteur de projet. "Il y a un élément essentiel que nous souhaitons mettre en oeuvre : c’est impliquer les citoyens dans la conception du projet" souligne Ronny Balcaen. "La question peut être la suivante : à quoi peut servir demain la place de Lorette ? Nous y travaillons afin d’avoir un projet qui prendra mieux en compte les différents éléments, dans l’objectif notamment de résoudre les problèmes de mobilité le long de la chaussée ou encore à la rue du Chapelain ; dans le but aussi d’avoir sur cette place des équipements qui permettent aux gens de se rencontrer ; dans l’idée de prendre aussi en compte la donnée liée au stationnement."

"Il existe un lieu pour la concertation citoyenne et un autre lieu pour le débat public et politique, un débat que nous avons d’ailleurs déjà eu ici et qui sera encore organisé quand le projet sera présenté."

"Mais nous sommes aussi des citoyens élus" remarque Philippe Duvivier. "La Ville d’Ath n’appartient pas à la seule majorité! Je suis étonné qu’un membre d’Écolo parle ainsi de la concertation ; nous ne sommes pas en Russie ou en Chine!"

"Vous aurez l’occasion de donner votre avis" précise Ronny Balcaen.

Marc Duvivier (Liste Athoise) laisse entendre qu’autrefois, lorsqu’il était "aux affaires", la concertation coulait de source ; il prend même à témoin Ronny Balcaen. "Nous pouvons apporter beaucoup de choses" dit-il.

Le bourgmestre tackle énergiquement ( "mais sans jouer l’homme") pour reprendre le contrôle du ballon : "vous n’avez quand même pas été un modèle d’ouverture aux partis de l’opposition quand vous étiez en place..."