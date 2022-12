Les élèves, qui sont en entreprise durant trois jours par semaine, doivent suivre des cours théoriques et pratiques à l’école, à raison de deux jours par semaine, les mardis et mercredis. Ceux-ci devaient, plusieurs fois par mois, partager les espaces dédiés à l’apprentissage pratique. "Les responsables du CEFA nous ont récemment rencontrés pour évoquer leurs difficultés ", indique Jérôme Salingue, le président du CPAS. "Ils étaient à la recherche d’endroits extérieurs qui permettent la tenue plus aisée des cours, mais également d’une nouvelle approche pédagogique et interactive sur le monde extérieur. Le Conseil de l’Action social du CPAS, en sa séance du 25 octobre dernier, a décidé à l’unanimité de créer un partenariat avec le CEFA et de mettre sa salle Insertio à disposition des élèves, à raison de quatre jours par mois. La salle disposant d’une cuisine équipée correspond à la pratique des cours professionnels."

Le programme scolaire prévoit à la fois la confection des produits de bouche, mais également le service. Ainsi, lors de ces journées "en extérieur", les matinées sont dédiées à la création des mets culinaires, qui sont ensuite distribués aux résidents des maisons de repos par les élèves, lors d’animations organisées en concertation avec le service animation et ergothérapeute. Ces animations se déroulent soit à la salle Esperanza, soit à la salle de séjour de la maison de repos "Les Primevères". "Les matières premières sont prises en charge par le CPAS, comme nous le faisons déjà lors des ateliers culinaires réalisés par les ergothérapeutes. "

« Un partenariat win-win »

Via ce nouveau partenariat, trois thématiques sont rencontrées: l’enseignement, l’insertion professionnelle et l’intergénérationnel. "C’est un partenariat “gagnant – gagnant”", ajoute Alain Valembois, le directeur f.f. de l’Institut Renée Joffroy. "Pendant ces journées, nos élèves ne seront ni en stage, ni en insertion professionnelle, mais bien en apprentissage hors des murs de notre établissement, leur réservant un espace et une organisation à apprivoiser de par son caractère intégré à cette structure dédicacée aux résidents. Nos élèves vont donc vivre un autre contexte d’apprentissage en interaction immédiate avec les réalités de la structure, leur permettant d’enrichir leurs connaissances et de progresser rapidement puisqu’ils recevront les remarques des résidents et des équipes. "