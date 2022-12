Plus globalement, et de façon totalement indépendante du dossier de la place de Lorette, Serge Dumont formule une série de questions à propos de la rue du Chapelain, et cela sur base de constats.

"Cette rue est assez étroite, il est assez complexe pour les voitures de s’y croiser" indique M. Dumont. "Les piétons doivent être attentifs aux voitures. Les abords de la route se désagrègent. On me disait que les piétons qui s’y engagent le soir, même avec tenue fluo ont un côté maso!"

"Un soir de novembre, un accident, certes sans gravité, est survenu entre une voiture et une trottinette dont le pilote a fini par chuter dans les trous de voirie."

"Par ailleurs, les voitures semblent se déplacer avec vitesse excessive."

"Quelles pourraient être les solutions ?" interroge Serge Dumont. "Refaire le revêtement ? Avec un risque de vitesse augmentée. Prévoir un trottoir ou une zone de sécurité le long du champ ? C’est peu réaliste. Réfléchir à l’installation de casse-vitesse ? Poser de la signalisation rappelant la vitesse réglementaire ? Peut-être instaurer un sens unique, avec mais risque de vitesse augmentée ?"

"Il est exact qu’avec les nouveaux projets immobiliers réalisés, la circulation à augmenter" remarque le mandataire libéral. Des usagers utilisent certainement aussi cette voirie comme "liaison" entre la rue de Soignies et la N7, via la rue de Saint-Julien. Mais, en même temps, l’axe est utile aux riverains et permet de ne pas engorger davantage la chaussée de Bruxelles. En 2018, la route avait été temporairement "barrée" sans la moindre réflexion globale, ce qui avait chagriné bien des habitant(e)s du quartier.

Le bourgmestre Bruno Lefebvre n’a donc pas (encore) réponse aux questions de Serge Dumont, questions qu’il ne peut finalement que partager.