Höganäs Belgium, à Ath, affiche une bonne santé

À cette occasion la direction de la filiale du groupe suédois, leader dans la production de poudre métallique, a présenté les (bons) résultats 2021 de l’entreprise après une année Covid 2020 difficile. L’entreprise affiche un résultat de 19 millions € pour un chiffre d’affaires près de 116 millions €. "Il s’agit de bons résultats qui permettent à l’entreprise de créer des emplois et de contribuer au trésor public pour plus de 14 millions € en 2021, soit plus de 70 000€ par travailleur!" indique Vincent Rasneur, directeur général.

La direction a également remercié les équipes "pour leur faculté d’adaptation et la réponse exemplaire à toutes les crises majeures successives telles que Covid, les perturbations des chaînes logistiques mondiales et le Brexit".

"Grâce à ses bons résultats, Höganäs Belgium continue de bénéficier de la confiance du groupe avec plus de 17 millions € d’investissements sur les trois derniers exercices et continue à diminuer son empreinte environnementale" souligne encore Vincent Rasneur. "Le dernier développement en la matière est la toute nouvelle station d’épuration des eaux industrielles, dont le procédé à base de poudre de fer fonctionne avec l’énergie verte du champ solaire inauguré l’année passée!"

"L’équipe est déjà prête pour faire face aux énormes défis que représenteront les coûts de l’énergie en 2023."

Décorations

Lors de la fête de Saint-Éloi, des distinctions honorifiques ont été remises à des membres du personnel (tous n’avaient pas pu être présents).

Palmes d’or de l’ordre de la Couronne : Éric Rigaut, Jean-Pierre Vermeire.

Médaille d’or de l’ordre de la Couronne : Fabienne Deconinck, Linda Guiselain, Christophe Barbe, Guy Fourmentin, Philippe Lorenzato, Michel Roisse.

Décoration du travail de 1re classe : Bernadette Manandise, Alain Bruneau, Dany Coppens, Giovanni Delfosse, Alain Faignart, Jean-Pierre Keighel, Christian Pierre.

Décoration du travail de 2e classse : Régis Antoine, Lionel Delabaye, Xavier Draguet.