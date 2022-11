Des fêtes de fin d'année riches en animations à Ath

Mais cette petite mésaventure sera vite oubliée: la Ville, le secteur culturel et les associations ont prévu un riche programme pour célébrer la fin de l’année 2022 en douceur. Nous en avons d’ailleurs déjà présenté quelques-unes dans une précédente édition du journal (voir ci-dessous).

"En tout, ce ne sont pas moins de 16 activités qui sont prévues", précise le bourgmestre Bruno Lefebvre. "C’est plus que que les précédentes années. À noter aussi que certaines activités sont issues d’initiatives citoyennes. " Parmi celles-ci, les marchés de Noël du quartier du Vert Bocage (9 décembre) ou celui de Houtaing (17 décembre).

L’association des commerçants d’Ath relance sa "vitrine de Noël", dont le principe est simple: plusieurs dizaines d’articles, offerts par les commerçants athois, sont exposés à la vitrine de la radio locale "M@x Fm", sur la Grand-Place ; les participants doivent retrouver le prix de chaque article, pour définir le prix total de la vitrine. Celui qui le trouve repart avec l’intégralité des cadeaux.

"L’an dernier, nous avons recensé 200 participants, ce qui est plutôt bien pour une première ", précise Timour Malengreaux, membre de l’ACA. "35 commerçants contribuent à cette nouvelle vitrine, avec des cadeaux en tout genre: bouteilles de vin, bijoux, matériel de puériculture… " Le jeu s’ouvre du samedi 3 décembre au lundi 2 janvier.

Le marché des associations et contes

Le marché de Noël des associations se déroule le dimanche 18 décembre de 12h à 20h sur le site de l’Esplanade. "40 associations ont déjà réservé leur emplacement", précise Axel Foucart, chargé des relations publiques au sein de l’administration communale. "Plusieurs animations sont prévues durant la journée: à 12 h, le groupe “Gaspésie French Cover” donnera un concert, qui sera suivi des “Percutés” à 14 h 30 et de la chorale “Rainbow” à 16 h. Les enfants pourront profiter d’animations avec la présence d’échassiers lumineux, des gonfleurs de ballons ou encore du Père Noël de 15h à 18 h. Le groupe “A kind of Blue Quintet” clôturera l’événement en musique."

Cette journée sera aussi marquée par le festival de contes de la Maison culturelle d’Ath: NarrAthives, des histoires à débusquer (13h à 19 h). Cet événement gratuit ouvert aussi bien aux enfants qu’aux ados et adultes, permet à ceux-ci de découvrir des histoires, mais également des endroits cachés de la ville. "Le festival s’ouvrira sur le spectacle “La femme Oiseau” à 13h à l’espace CAR", précise Aurélie Lambert de la Maison culturelle. "Trois départs du CAR sont prévus pour la quête des petites histoires: 14 h, 15 h 15 et 16 h 30." Les personnes malvoyantes et malentendantes ne seront pas en reste, puisque pour la première fois, la MCA propose des spectacles contés sensoriels à destination de ce public (14h à l’Espace Gallo-romain). L’événement se terminera par le spectacle de "Baba Yaga", à 18h au CAR.

Nous l’évoquions dans notre édition du 21 novembre: une piste de roller remplacera la patinoire (trop énergivore !) sur la Grand-Place cette année, du 9 décembre au 8 janvier. La configuration du site sera totalement revue: la piste prendra place autour du sapin ; neuf chalets accueillant des artisans et commerçants seront installés de part et d’autre et un chapiteau proposera diverses animations.

L’Aca lance son premier village de Noël composés d’artisans locaux, qui se déroulera les 10 et 11 décembre (10h à 19h) à la rue Saint-Martin. Des concerts seront proposés en parallèle par les chorales de la région au cœur de l’Église Saint-Martin.

Enfin, la parade de Noël de l’Aca est de retour, le samedi 17 décembre à 19h: une dizaine de groupes déambuleront dans le centre-ville sur le thème d’un "Noël scintillant".

Enfin, rappelons que le stationnement passe en "zone bleue" du 17 décembre au 8 janvier.

Marché de Noël

L’ASBL Mon Quartier organise son 12e marché de Noël au Quai de l’Entrepôt, les samedi 3 et dimanche 4 décembre. Au programme: spectacle de danse le samedi et concert de la chorale Zig Zaak le dimanche. Animations pour les enfants et visite de Saint-Nicolas, le dimanche à 15h.

Spectacle

Les 9, 10 et 11 décembre à 20h, Jérémy Moriau monte sur la scène de l’auditorium du Château Burbant avec son spectacle "Ca sent l’sapin".

Exposition

Du 11 au 18 décembre, le groupe de volontaires Unicef d’Ath propose une exposition de Santons – des petits êtres d’argile ou de tissu napolitains – au sein de l’Hôtel de Ville.

Course à pied

Le comité de course à pied RST Ath organise sa première "Corrid’Ath", le vendredi 16 décembre à 19h (départ du Quai de l’Entrepôt): une course à pied de 5 ou 10 km, animée pour les coureurs, marcheurs mais aussi leurs supporters.

Concerts

Le 16 décembre, le club Kiwanis Lessines – Ath propose son concert de Noël dédié à ses œuvres sociales, à 19h30 à l’église Saint-Martin.

Le samedi 17 décembre, le Rotary Club de Lessines présente son concert de Noël tsigane, à 20h à la salle Georges Roland.

La chorale Rencontre proposera elle aussi un concert aux aînés des maisons de repos de la ville, le 17 décembre.

Le dimanche 18 décembre à 15h à l’église d’Isières, les chorales du Borelais, d’Irchonwelz, de Ghislenghien, de Moulbaix et de Meslin-L’Évêque unissent leurs voix pour préparer Noël dans les cœurs.

Enfin, les élèves de l’Académie de musique, de danse et des arts de la parole présentent leur spectacle de Noël le mercredi 21 décembre à 18h au Palace.