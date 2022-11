Neuf terrains de padel dans le zoning des Primevères à Ath

"Le projet consiste en la réaffectation d’un ancien hangar à l’abandon dans une vieille zone d’activité économique industrielle" lit-on dans le dossier. On explique que le zoning de Ghislenghien obtient la préférence des investisseurs, à cause notamment de la proximité des axes de communication. "Il sera difficile de trouver aujourd’hui un investisseur pour une activité économique industrielle de s’installer là (NDLR : dans le zoning des Primevères) et il est préférable que le bâtiment soit utilisé (même s’il s’écarte de sa fonction première) plutôt que de le laisser à l’abandon."

"Selon nos entretiens avec le bourgmestre, c’est d’ailleurs une volonté politique de vider ce zoning pour envoyer les entreprises avec une activité économique industrielle vers Ghislenghien. Ils ne veulent plus d’activité économique industrielle proche du centre-ville."

Et les demandeurs de citer diverses activités, sportives ou commerciales notamment, installées dans le quartier en question. "Celui-ci s’est réhabilité de lui-même compte tenu de sa proximité du centre-ville et délaisse tout doucement l’activité économique industrielle."

Voilà presque deux ans, le ministre Borsus avait refusé d’accorder un permis pour une salle sportive et des commerces (et "à cause de ces commerces" sans doute) sur le site voisin de Diaprint.

Volumes inchangés

"Il n’y a aucune extension ni modification de volume (rehausse)" explique-t-on dans le dossier. "Pour la partie hangar, on y aménage simplement six terrains de padel sur la partie gauche. Du côté des deux portes sectionnelles existantes, on démolit la plate-forme en béton qui recevait initialement les livraisons des semi-remorques. À la place, on aménage une cafétéria, des WC et des vestiaires sur la partie rez et un club house à l’étage."

"Afin d’y amener de la lumière naturelle, des percements seront créés sur la façade nord."

Une partie de la façade sera traitée avec un bardage. Une bonne soixantaine de places de parking sont prévues et les abords feront l’objet d’aménagements.

Tout le volume ne sera pas dédié au padel. "Le solde du bâtiment existant sera loué à la société Loiselet & Fils (société du demandeur également) afin d’y stocker du matériel, archivage et autres."

Risques de nuisances ?

Le dossier évoque le côté "occasionnel" des potentielles nuisances sonores liées aux activités (projetées de 9h à 23h).

"Un match de padel se déroule comme un match de tennis à savoir dans le silence. Seul le bruit des impacts de la balle sur le sol et la raquette produiront du bruit pendant les échanges. Il n’y a volontairement pas de tribune à l’intérieur ni à l’extérieur afin d’éviter tout rassemblement et nuisances sonores pendant les échanges."

Il est précisé que les salles de réception ne seront pas mises en location ; elles accueilleront uniquement des réunions liées aux activités du club.

La demande parle encore d’une "bonne compatibilité avec le voisinage". "Il existe cependant des habitations proches (les premières à environ 90 m), mais elles ne seront jamais impactées par le bruit." La société met en évidence la proximité de la N7 (générant déjà du bruit) et le fait que les terrains extérieurs se situeront du côté opposé aux maisons, la salle faisant ainsi office d’écran.

L’enquête publique est ouverte jusqu’au 9 décembre.