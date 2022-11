La librairie de l’Europe (Ath) se lance dans l’épicerie fine

En 2016, son époux Bruno, grand amateur de spiritueux et de cigares cubains, rejoint l’aventure en proposant ses produits de prédilection au sein de la librairie. "Il s’agit de produits que l’on ne trouve pas en grande surface: du rhum, du whisky et du gin de grande qualité, mais également des cigares. De fil en aiguille, nous avons aussi commencé à proposer des petites douceurs, telles que des cuberdons." Ces articles étaient initialement proposés au sein même de la librairie, "mais rapidement, on s’est rendu compte que ça ne convenait pas à nos clients". D’autant plus que Bruno a toujours mis un point d’honneur à faire déguster ses spiritueux avant l’achat ! "Les articles de librairie sont typiquement des produits que l’on achète rapidement, alors que pour les spiritueux ou les cigares, les clients aiment prendre leur temps. Et puis, faire déguster derrière le comptoir, ça n’allait pas." Les propriétaires ont donc décidé d’étendre leur magasin en dédiant une pièce à ces produits de prestige (plus de 200 références !), mais aussi à d’autres produits d’épicerie. "J’ai toujours rêvé d’ouvrir mon épicerie ", ajoute Laurence. "Petite, lorsque mes parents ne me trouvaient pas, j’étais souvent dans la cave, en train de jouer avec les conserves."

Chez Laurence et Bruno, on y trouve désormais des articles de librairie – presse, tabac, loterie, cartes postales, livres – mais aussi des bougies, des alcools, des bières, du thé, du fromage, ou encore des douceurs sucrées et salées. "Nous privilégions les produits locaux, mais nous travaillons aussi avec des producteurs belges et français, qui ont toujours une belle histoire à raconter. " Julian, le fils de Laurence et Bruno, a récemment rejoint l’aventure aussi: il entend développer le secteur des cadeaux d’entreprise, tels que les paniers garnis. "On pourrait envisager également de développer les paniers petits-déjeuners ou d’après 16h." La librairie de l’Europe – Chez Laurence et Bruno, a décidément le vent en poupe !

Infos: Chez Laurence et Bruno – Librairie de l’Europe sur Facebook.