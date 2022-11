« Faire découvrir la culture roumaine aux Athois »

L’association composée à la fois de Roumains et d’Athois – les deux vices présidents sont d’ailleurs Frédérique Meulewaeter et Philippe Carlier – favorise les échanges culturels et philanthropiques entre les deux communautés, en organisant des activités et en participant aux manifestations athoises. Et chaque année, depuis trois ans, lors de la fête nationale de la Roumanie, le 1er décembre, l’association organise une fête, ouverte à tous. "C’est une tradition en Roumanie: le 1er décembre, nous célébrons la fête nationale autour d’un bon repas traditionnel, en musiques et en danses. Ma volonté est de transporter ce moment festif en Belgique, en l’ouvrant à tous, afin de faire découvrir la culture roumaine au plus grand nombre. "

Le dimanche 27 novembre, l’association RoAth Belgium convie ainsi la population à sa fête nationale roumaine, organisée à partir de 12h à la salle Saint-Denis d’Irchonwelz (Vieux chemin de Tournai). Au programme: repas, chants, danses et spectacles traditionnels, en présence du groupe folklorique Vatra Strabuna notamment. L’Ambassadrice roumaine de Belgique, Andreea Pastarnac, la Consule Annelice Serban seront présentes.

Infos et réservations: Costel Naziru au 0476/515654 ou roathbelgium@gmail.com ; PAF: 25€/adulte et 12€ par enfant jusqu’à 12 ans.