Les violences intrafamiliales sont l'une des priorités de la zone de police d'Ath

"Dès que nous recevons un signalement pour une intervention de ce genre, nous l’enregistrons dans un tableau", précise Frédéric Pettiaux, le commissaire de la zone. "Nous assurons ensuite le suivi chaque semaine en fonction de l’évolution de la situation. Nous classons les situations par code couleur: le vert s’il s’agit d’une première dispute ; on passe au jaune lorsque la situation évolue négativement. Si la situation passe à l’orange, c’est qu’il faut être très attentif et des revisites sont planifiées avec la victime. Enfin, on passe au rouge si la situation est grave et nous traitons le dossier avec le parquet qui peut prendre des mesures d’éloignement par exemple."

Si ce système représente une importante charge de travail pour les policiers, il fait aussi ses preuves. "En deux ans, ce système nous a permis d’éviter plusieurs féminicides: deux en 2021. Le nombre de situations problématiques, classées orange ou rouge, a beaucoup diminué en 2022: on passe d’une vingtaine en 2021 à trois cette année. Le suivi continue à être fait car on voit les effets."

Un autre constat de la police: ces interventions ont souvent un lien avec une consommation d’alcool trop importante ou la situation économique. "Les problèmes d’argent peuvent provoquer des tensions dans le couple et si à cela, on ajoute un peu d’alcool, la situation peut très vite se dégrader." Les policiers de la zone ont par ailleurs suivi une "formation" pour les aider à mieux comprendre et accompagner les victimes lors des interventions et les effets sont déjà bien visibles.