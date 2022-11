Maison du Lion à Ath : une histoire derrière chaque objet

« De retour sur mes terres natales »

Mais l’Athoise d’origine avait envie de retrouver sa terre natale… "Le contact avec le client me manquait aussi. Lorsque j’ai appris que le bâtiment était à remettre, je me suis dit que c’était l’occasion. " La jeune femme a été charmée par le lieu: sur deux étages, avec un bel escalier en bois et de grandes vitrines à habiller. "Je voulais sortir des magasins traditionnels de tissus ; ma volonté est que les clients puissent se projeter et imaginer leur intérieur. Je voulais aussi un canapé pour leur permettre de prendre le temps et qu’ils se sentent à l’aise."

À la Maison du Lion, Alexandra Dubuisson propose des habillages de fenêtres sur mesure, avec des tissus de qualité, mais pas "trop cher" pour autant. "J’aimerais que les clients réalisent que le sur-mesure n’est pas forcément plus cher qu’en grande surface ", précise la gérante. "En grande surface, le tissu fonctionne deux ans, puis il faut le changer. Il est toujours préférable d’investir un peu plus à la base pour pouvoir garder notre matière plus longtemps."

Alexandra propose également des papiers peints, de tous les styles, issus principalement du marché belge. "Je travaille aussi avec des fournisseurs européens, mais j’essaie de limiter la distance géographique pour réduire les délais de livraison." Elle est également l’unique représentante en Wallonie picarde de la marque de salons VANO. Le magasin regorge aussi d’objets de décoration – vases, bougies, plaids, cadres… – qui ont tous une histoire. "Pour ce type de produits, je peux aller plus loin, mais j’insiste pour qu’il y ait une histoire derrière. J’ai par exemple quelques articles d’une marque hollandaise, qui travaille avec Zanzibar, mais qui offre un salaire juste aux ouvriers. Je fonctionne beaucoup au coup de cœur: je ne vends que des articles sur lesquels j’ai craqué. "

Alexandra collabore aussi avec des jeunes créateurs qui mettent leurs articles en dépôt dans son magasin: "Ramène ta chaise" (Lessines) qui rénove des anciennes chaises "pour leur donner un côté peps" par exemple. "Ce service, que j’ai lancé par hasard, leur offre plus de visibilité et me permet de me faire connaître aussi."

Plus d’informations sur www.lamaisondulion.be