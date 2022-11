Des fêtes de fin d'année plus vertes à Ath

Lorsqu’ils ont lancé leur projet de patinoire, au début de la mandature, Timour Malengreaux, Jean-Julien Carlier et Nicolas Scieur savaient qu’ils devraient, à terme, trouver une solution alternative en faveur de l’écologie. "C’était certes l’une des volontés des autorités communales, mais aussi l’une des nôtres en tant que société indépendante", précise Timour Malengreaux, l’un des organisateurs d’"Ath on Ice", qui s’intitule cette année "Ath Roller Christmas". "Nous avons voulu être proactifs et proposer un projet qui s’inscrive dans l’actualité." Après la patinoire, puis la piste de luge, c’est une piste de roller qui sera installée sur la Grand-Place, du 9 décembre au 8 janvier. Et grande nouveauté cette année: la configuration du site change totalement. La piste de patin sera aménagée au centre de la Place, autour du sapin de Noël, offrant encore davantage de féerie et de magie aux petits et grands patineurs. "La piste de roller ressemble à une piste de patins à glace traditionnelle, mais elle n’est pas réfrigérée et donc peu énergivore. Des plaques glissantes seront installées directement sur les pavés de la Grand-Place. Les patineurs pourront choisir entre des patins à deux ou à quatre roues. " Une formule sous le signe de la sobriété énergétique donc… "Nous sommes constamment dans la recherche d’un projet amélioré, qui corresponde aux préoccupations du moment, mais aussi aux volontés du public. Nous savons par expérience que la population a besoin de renouveau et de changement. Nous espérons que cette piste de roller leur plaira autant que nos précédents projets."