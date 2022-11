Un local de démonstration chez Husqvarna à Ghislenghien

"Le nouveau bâtiment servira de centre de démonstration où le demandeur peut faire des démonstrations des machines et de l’outillage fabriqué par ses soins et à la formation de ses clients" lit-on dans le dossier.

Mises en situation

"Le bâtiment est composé, d’une entrée, de vestiaires et sanitaires, d’un local technique, un coin café et d’un grand hall, réparti en une" dry zone "(zone sèche) et une" wet zone "(zone mouillée). Dans ces zones de travail, les différents types de machines et outillages peuvent être démontrés en situation sèche ou mouillée. Concrètement, dans ces zones, les machines seront appliquées sur des éléments en béton coulé sur place ou des blocs de pierre naturelle afin de démontrer les capacités techniques."

"Le bâtiment est également pourvu d’un studio d’enregistrement permettant de faire des présentations pour les clients à distance." […]

Une zone de tri

"À l’extérieur, une zone de stockage temporaire des débris est prévue, permettant de récolter et trier les matières en provenance des essais/démonstrations. Cette zone est organisée entre la nouvelle construction et la chaussée de Grammont, mais est cachée de la vue par une berme surélevée existante qui sera plantée d’arbustes d’essences indigènes et non invasives."

La société précise encore que ce projet permettra d’améliorer les conditions dans lesquelles sont aujourd’hui organisées les démonstrations vu qu’elles sont faites à ciel ouvert.

Il note à cet égard qu’il n’y aura pas d’impact quant au trafic ou encore quant aux nuisances sonores.

L’enquête publique est ouverte jusqu’au vendredi 18 novembre.