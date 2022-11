Création d'une plateforme de l'égalité des chances à Ath

Favoriser les victimes de discrimination

Concrètement, cette plateforme "vise l’égalité des chances, de sorte que les individus disposent des mêmes chances et des mêmes opportunités de développement social, indépendamment de leur origine sociale, ethnique, de leur genre, des moyens financiers, de leur lieu de naissance, de leur âge, conviction religieuse ou handicap", précise la charte. "Allant plus loin que la simple égalité des droits, l’égalité des chances consiste principalement à favoriser les populations qui font l’objet de discrimination, afin de leur garantir une équité de traitement."

Cette jeune plateforme poursuit ainsi plusieurs objectifs: "Fédérer les associations autour de cette thématique ; proposer des projets qui sensibilisent et informent la population athoise sur le thème ; interpeller les pouvoirs publics en les informant sur les réalités de terrain, et promouvoir une société plus inclusive, juste et équitable. "

La plateforme sociale de l’égalité des chances sera "gérée" par une coordination générale, composée d’associations/services publics actifs sur le réseau. Quatre groupes de travail s’articulant autour des axes du droit des femmes, de la lutte contre le racisme, de la lutte contre les exclusions et la défense de la diversité des individus, ainsi que la défense des droits et de la reconnaissance des personnes LGBTQIAP +, proposeront des actions de terrain pour informer, sensibiliser, interpeller et mener des projets.

Appel à d’autres associations

Si la charte a officiellement été signée ce lundi, d’autres associations peuvent encore rejoindre le mouvement. Jessica Willocq et les associations participantes lancent d’ailleurs un appel : "Plus nous sommes, et plus nous pourrons mutualiser nos forces et proposer des actions fortes sur le terrain ", assure l’échevine.

Pour rejoindre la plateforme: Aline Renaud via l’adresse suivante : aline.renaud@solidaris.be