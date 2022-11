Tournant musical pour les chefs de la fanfare Saint-Martin d'Ath

Une carrière inattendue

Cette année, Jacques Delporte fête ses dix ans en tant que chef musical de la fanfare Royale l'Union Saint-Martin. Une carrière qui n'était cependant pas prédestinée, suite au décès inopiné de Walter Meneghello, en 2011.

"J'avais déjà pas mal travaillé dans les fanfares et je pensais avoir tiré un trait définitif dans ce domaine, jusqu'au jour où Philippe Quittelier m'a proposé ce remplacement, commente cet ancien trompettiste-militaire. Je pensais rester deux ou trois ans seulement. J'y ai finalement pris goût et de fil en aiguille, je m'y suis bien intégré. Cela m'a plu et l'aventure a continué", sourit-il.

C'est finalement dix ans plus tard que Jacques Delporte décide de passer le flambeau.

"Dès le départ, je ne croyais pas à une longue carrière mais je pense qu'un mandat d'une bonne dizaine d'années, c'est bien. C'est difficile d'arrêter mais cela me semble raisonnable, explique-t-il. En fin de compte, je retiens une aventure formidable, aussi bien musicale qu'humaine. Il s'agit de la société la plus intéressante que j'ai dirigée, avec des pupitres complets et des bons musiciens."

"Jacques a apporté beaucoup à la fanfare sur dix ans, déclare Laurent Lizon, président de l'Union Saint-Martin. Il a repris la fanfare dans une situation compliquée mais nous avons gardé le niveau, si pas repassé un palier supplémentaire. Jacques restera dans les plus grands chefs de l'Union Saint-Martin, tant au niveau musical, que pédagogique et humain."

Un duo complémentaire

Philippe Quittelier, quant à lui, est arrivé en tant que chef adjoint en juillet 1984. "Je dirigeais la fanfare d'Irchonwelz et le président de l'époque m'a proposé de remplacer au pied levé Anselme Dachy, qui avait eu un accroc de santé, se souvient-il. Je m'y suis bien plu et le chef m'a proposé de le seconder", explique ce clarinettiste et saxophoniste qui a également repris le rôle de chef de sortie, au début des années 2000. "Certains remplacements sont prévus mais il faut toujours veiller à être prêt pour prendre la place au pied levé. Je garde notamment comme grand souvenir l'année où j'ai dirigé le concert du samedi de la ducasse d'Ath, raconte-il.

"Philippe a toujours fait son travail dans la continuité et s'est toujours adapté aux chefs avec lesquels il travaillait. Il a aussi assuré en quelque sorte l'écolage au niveau du folklore et de nos traditions par rapport aux différents chefs", souligne Laurent Lizon.

Successeurs connus

C'est Dominique Lecomte, retraité d'une brillante carrière de musicien-militaire, notamment à la Musique Royale de la Force Aérienne Belge, qui prendra en 2023 la place de chef. Il sera secondé par Fabien Desdemoustier, déjà musicien à l'Union Saint-Martin ainsi qu'à la Musique Royale de la Marine Belge. Toutefois, les deux chefs actuels ne quitteront pas pour autant les rangs de l'Union Saint-Martin. Philippe maintient son rôle de chef de sorties. Jacques, quant à lui, rejoindra les pupitres des trompettes, "Mais sans pour autant jouer un premier rôle. Je me mettrai aux côtés des deuxièmes ou troisièmes trompettes", confie un chef que rien ne prédestinait à un tel attachement pour cette fanfare.