Les canaris de couleurs et de postures s'exposent au CEVA à Ath

C’est devenu un rendez-vous incontournable pour les amateurs de canaris de couleurs et de posture: ce week-end des 19 et 20 novembre, le CEVA accueillera son grand "show" organisé par l’Association du Hainaut des canaris couleurs et postures. L’an dernier, l’association a demandé la reconnaissance de l’événement comme exposition internationale par la Confédération ornithologique mondiale. "Cette reconnaissance est une grande première en Wallonie et seulement la 3e en Belgique ", indiquait l’un des organisateurs l’an dernier. "D’exposition belge, nous devenons une exposition internationale, ce qui implique la présence d’éleveurs étrangers, mais aussi de membres du jury internationaux."