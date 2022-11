Gabrielle Carlier vient au monde en 1922 à Rebecq-Rognon. Elle est la petite dernière des onze enfants d’une famille d’agriculteurs. Ses parents reprennent une ferme à Ormeignies dans les années 30. C’est là qu’elle rencontre Émile Boitte, agriculteur lui aussi. Ils se marient et s’installent dans une exploitation à Papignies. Ils auront un fils, André, en 1948. Mais en 1981, elle perd son mari au terme d’une longue maladie. Elle doit vendre la ferme et elle s’installe à Moulbaix, le village d’origine de son époux où ils avaient vécu le temps heureux de leur jeunesse. Mais aussi les années de guerre. Gabrielle avait alors participé à la résistance et soutenu les réfractaires.

En 2014, à plus de nonante ans, elle rejoint son fils et sa belle-fille et vit chez eux dans un appartement qui lui est réservé à l’étage. Ses petits-enfants sont souvent de passage et elle a la joie de recevoir aussi ses arrière-petits-enfants.

C’était le cas, dimanche dernier, pour ses cent ans et c’est autour d’un bon verre que la petite fête s’est prolongée. "Un bon vin et une bonne table, maman a toujours apprécié, ajoute André, c’est peut-être le secret de sa longévité…"

Parmi les invités, le docteur Benoît Dhondt, qui soigne Gaby depuis 35 ans, ainsi que le bourgmestre, Bruno Lefebvre, venu saluer la centenaire et parler de généalogie, puisqu’ils semblent avoir de lointains cousins en commun.