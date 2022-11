Divers maux ont miné la coopérative athoise Coprosain, parmi lesquels des pratiques frauduleuses

Le 18 octobre, a été prononcée la faillite de la société coopérative à responsabilité limitée Coprosain. On sait que les difficultés s’étaient progressivement multipliées depuis quelques années pour la coopérative qui avait presque grandi "intuitivement", sur base d'idéaux. Malgré tous les efforts fournis durant les derniers mois, il a fallu "changer de véhicule" pour faire vivre le concept (et le nom) de Coprosain.

Alerte en août 2021

Le rapport de gestion portant sur l’exercice 2021 (et daté du 28 septembre dernier) met notamment en lumière divers maux qui ont miné la SCRL Coprosain.

"À la direction générale, quatre personnes ou personnes morales ont exercé la fonction de directeur général durant l’exercice 2021, élément qui a pu nuire à la mise en place de décisions adaptées à la situation de l’entreprise" peut-on lire dans ce rapport joint aux comptes 2021 (publiés sur le site de la BNB). En août 2021, le conseil d’administration a pris connaissance d’éléments "qui l’ont alerté sur la situation économique de l’entreprise". On y cite une dégradation de la trésorerie (avec des retards importants de paiement des fournisseurs), des résultats affichant une perte, l’absence de certaines données comptables, des engagements financiers "entraînant la coopérative dans des frais supplémentaires importants sans retour financier calculé".

En août 2021, le directeur général (de l’époque) a été révoqué. En novembre, un manager de crise était désigné.

Fin octobre 2021, le passif était de plus de 700 000 €. Des mesures ont été prises : réduction de la masse salariale intérimaire, organisation des achats (centralisation et contrôle), réductions diverses, etc.

"L’entreprise a aussi connu des problèmes avec l’AFSCA " lit-on. "L’entreprise connaît le nombre maximum de contrôles annuels potentiels vu l’absence de rigueur dans la gestion des procédures et de leur enregistrement."

En décembre 2021, il a été décidé de placer l’entreprise en procédure de réorganisation judiciaire.

CA en baisse

Le rapport évoque également des "événements importants survenus après la clôture de l’exercice" (2021).

La fermeture du magasin de Mons (décembre 2021) a contribué à la diminution du chiffre d’affaires. Mais celui-ci a aussi été impacté autrement. "L’inflation galopante de fin 2021 et début 2022, renforcée par l’augmentation des coûts de l’énergie suite au conflit ukrainien a impacté de manière importante l’évolution du chiffre d’affaires se traduisant par moins de fréquentation et un panier moyen plus faible."

On relève aussi un taux d’absentéisme élevé (avec fermeture de certains marchés), l’accentuation des problèmes avec l’AFSCA (avec des rappels de produits, "ce qui a pu fragiliser la confiance des consommateurs") et la désaffection dans les magasins où de plus en plus de produits étaient en rupture (problème de paiement des fournisseurs).

Des détournements de viande!

Le rapport évoque aussi les pratiques frauduleuses dont a été victime la SCRL Coprosain. Début 2022, un cabinet a été mandaté "pour analyser les risques de fraude au sein de l’entreprise sur l’exercice 2021". "Le cabinet a conclu en mai 2022 que l’entreprise pouvait avoir fait l’objet de différents types de fraude et notamment, à titre d’exemple, de détournement de bétail pour des montants très importants uniquement sur les porcs. Plainte a été déposée auprès du Parquet de Tournai. Les détournements ainsi confirmés ont aussi porté sur les sur les ovins et les bovins..." Des pratiques ont apparemment pu se poursuivre début 2022 avant le renforcement d’un contrôle interne.

"La baisse du chiffre d’affaires, l’absence de moyens financiers pour restructurer l’entreprise et les problèmes de détournements et de contrôle interne" : tous ces éléments ont ainsi inéluctablement mené la coopérative à sa perte, avec le transfert des actifs pour sauver l’essentiel sans doute : le concept d’une agriculture autrement, véritable héritage de Jean Frison.