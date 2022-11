À Meslin-l’Évêque, il a fondé "Les Terres de Cernunnos" en hommage à une ancienne divinité celte liée aux forêts.

Cet espace de permaculture se situe à l’arrière de sa maison, dans son jardin. Trois restaurants cotés de la région s’y fournissent. Là où beaucoup souhaiteraient étendre leur business, ce n’est pas le cas de Maxime. "Avoir plus de clients, pourquoi faire ? Dans l’état actuel des choses, je peux conseiller chaque restaurateur et leur proposer des nouveautés dès que j’en ai. Je ne veux pas perdre ce lien", affirme-t-il.

Écouter la nature

La philosophie du Meslinois n’a pas de place pour la croissance à tout prix. Aux terres de Cernunnos, seules les plantes sont encouragées à grandir. Ici, pas d’engrais chimique, pas de pesticides.

Tout est pensé pour que l’espace s’auto-régule naturellement. "Certaines plantes s’aiment et d’autres pas", sourit Maxime. "Quand je sème une nouvelle espèce, je fais en sorte qu’elle puisse tirer profit des particularités de sa voisine. Tout est calculé, y compris les heures d’ensoleillement."

Ces associations constituent un pilier de la permaculture. "Il faut aussi faire attention au type de sol que nous avons à disposition ou aux animaux que nous accueillons", avertit le Meslinois. "J’ai des canards coureurs indiens qui sont connus pour manger les limaces, même s’ils m’ont grignoté quelques fleurs !"

En filigrane, un message se démarque chez Maxime Fontaine: l’homme n’est pas au-dessus de la nature. "La permaculture vise à revenir à une exploitation sensée des ressources que la nature nous donne. On doit vivre avec, pas essayer de la dompter. Le changement climatique nous remet à notre juste place."

Dimension pédagogique

À ce sujet, le Meslinois pense que la permaculture pourrait être une parade viable face aux événements météorologiques extrêmes que la Belgique a pu traverser.

"Par exemple, mes tomates et mes aubergines n’ont pas du tout été impactées par la sécheresse de cet été. Elles poussent plus lentement mais vont chercher leur eau plus profondément."

Malgré sa passion pour la permaculture, Maxime Fontaine n’a pas encore fait des Terres de Cernunnos son métier. À l’heure actuelle, il est formateur en espaces verts dans un CPAS. "Mais j’aimerais dispenser des formations ici, chez moi", explique-t-il. "Il y a une base de connaissances assez grande à acquérir pour se lancer dans la permaculture."

S’il peut être difficile de se lancer dans la permaculture, cette discipline a l’avantage de ne pas nécessiter de frais démesurés. "Financièrement, il n’y a rien d’inaccessible", assure Maxime. En revanche, le Meslinois consent qu’il s’agit d’une activité très chronophage. "C’est vrai que ça me prend énormément de temps", avoue-t-il.

Guidé par cette quête de sens, Maxime Fontaine a atterri dans son propre jardin. Il s’y épanouit, en attendant de pouvoir partager ses conseils avisés à qui voudra les entendre.