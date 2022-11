Christophe Lenglez, le directeur des Heures heureuses (ATH), est décédé

L’équipe du Saja des Heures heureuses, mais aussi ses proches et nombreux amis sont sous le choc: Christophe Lenglez est décédé lundi, à l’âge de 57 ans. L’Athois avait rejoint la direction du service d’accueil de jour pour les personnes en situation de handicap en 2008. Il y avait d’ailleurs insufflé un vent nouveau, ponctué de multiples projets: au printemps 2016, l’équipe et les usagers avaient quitté leurs locaux de la rue Maria Thomée devenus trop énergivores pour rejoindre temporairement l’ancienne école de Villers-Saint-Amand, avant de finalement emménager dans un bâtiment flambant neuf au chemin des Primevères. Ce projet, Christophe Lenglez l’a mené à bras-le-corps pour le bien-être de ses bénéficiaires et de son équipe, qu’il considérait comme sa famille. De beaux projets y ont été menés: l’ouverture d’une petite épicerie de produits locaux, tenue par les usagers ; un verger gourmand ; des ruches ; une serre pédagogique… On notera également la participation des Heures heureuses à la traditionnelle bourse des véhicules anciens, organisée chaque année au mois de septembre.