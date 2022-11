"Le coût vérité prévisionnel 2023 tient compte d’une taxe inchangée pour l’exercice 2023, tant au niveau de la taxe forfaitaire que de la taxe variable (sacs-poubelle)." Le traitement des déchets coûte un peu plus de deux millions € à la Ville.

Le montant de la taxe est le suivant, en fonction des catégories: 46 € pour un isolé ; 100 € pour un ménage ; 97 € pour les indépendants ; 110 € pour le secteur horeca ; 1,70 € pour un sac de 60 litres ; 0,80€ pour un sac de 30 litres.

« Résiduel » et « organique », pas pareil

"On enregistre uniquement une modification du prix du dépôt en point d’apport volontaire résiduel qui passe pour le tiroir de 60 litres de 1,50 € à 0.95 €." La Ville va poursuivre l’implantation des points d’apport volontaire pour les déchets résiduels, en sachant qu’à l’horizon 2025, les déchets organiques et les déchets résiduels devront faire l’objet de flux séparés (plus question d’avoir des déchets organiques dans les " sacs jaunes donc).

Par ailleurs, et toujours dans cette optique, la Ville effectue une autre modification: l’octroi de dix ouvertures en point d’apport volontaire résiduel liées au paiement de la taxe en lieu et place des dix sacs de 30 litres que la Ville "donnait". "Notons que les ouvertures permettent de remplir des tiroirs de 60 litres. Cela signifie que le citoyen dispose pour 2023 d’une capacité doublée d’évacuer ses déchets gratuitement (par rapport à 2022)."

"0,625 €/habitant sont prévus pour organiser une campagne de sensibilisation à la réduction des déchets" explique par ailleurs Christophe Degand (MR), échevin en charge de la salubrité publique.

"Lors de l’élaboration du plan de gestion 2019-2024, le coût vérité avait été porté à 110% alors qu’une tournée en centre-ville avait été supprimée. J’avais à l’époque annoncé que cette couverture à 110% tendrait en cours de mandature vers les 100% compte tenu de l’augmentation prévisible des coûts. Aujourd’hui le taux de couverture est bien de 100%: ce qui veut dire que nous aurions dû de toute façon augmenter la contribution du citoyen."

"Nous nous inscrivons dès à présent dans la stratégie d’IPALLE visant à encourager l’utilisation des PAV, en particulier en centre-ville. Pour inciter la population, nous réduisons le prix d’accès aux PAV résiduels et nous octroyons des accès gratuits à ces mêmes PAV afin de promouvoir un mode d’évacuation et de traitement des déchets qui devrait permettre sur le long terme de mieux maîtriser les coûts de la filière déchet."

PAV et mobilité

La Liste Athoise s’abstient par rapport au coût-vérité et elle exprime un vote négatif quant au volet fiscal. "On supprime de plus en plus de services au fil des années" déplore Christelle Hosse. Le bourgmestre Bruno Lefebvre (PS) et l’échevin Christophe Degand (MR) notent que les services (supplémentaires) ont un coût.

Pascale Nouls, Marc Duvivier et Raymond Vignoble amorcent des réflexions quant aux points d’apport volontaire (PAV). "On vit dans une société où on demande de limiter les déplacements automobiles et en même temps, on incite les gens à se déplacer de plus en plus, ici pour aller déposer leurs déchets" disent-ils en substance. Le maillage des PAV doit être amélioré sérieusement à Ath, et l’échevin Christophe Degand en convient. Il y a lieu aussi de mieux informer les citoyens sur les modalités de dépôt tant le système semble élitiste actuellement: "charger" sa carte via internet, se déplacer (de nouveau !) vers le recyparc, etc.

"On ne réfléchit pas suffisamment de manière globale" souligne Marc Duvivier. "Les PAV, c’est bien quand on a une densité suffisante de population, mais si non…"