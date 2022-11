Les débats ont été sereins. Chaque groupe a finalement laissé transpirer des interrogations qui traversent toute la population locale, quant à la forme du processus notamment. Une chose est certaine aussi: "il faut en finir" avec ce débat qui assombrit la Ducasse et fait souvent passer au second plan les éléments essentiels de la fête traditionnelle.

Prendre les devants

Esther Ingabire (Écolo) lance des interrogations pratiques quant à la composition de la commission et à son mode de fonctionnement. "En ce qui concerne la prise de décision, les décisions seront-elles prises à la majorité simple ? Au consensus ? Ou avec un quorum des différents groupes représentés ?"

"Et finalement, quelle sera la suite donnée aux débats ayant lieu dans les écoles et quel sera l’apport des générations futures sur ce point ?"

"Bien évidemment, nous apportons tout notre soutien à cette commission citoyenne car les débats et les discussions appartiennent aux Athoises et Athois" conclut la mandataire. "Notre Ville prend les devants concernant cette question et je suis sincèrement convaincue que nous ne pouvons pas laisser à d’autres organismes la décision finale. Notre population est le mieux à même de prendre les décisions qui la concernent. Ce débat ne doit et ne peut pas être politisé. Pour ces raisons, notre groupe soutient la mise en place de cette commission."

Débat pas neuf

Au sein de la tripartite, le MR aurait sans doute souhaité une consultation populaire plus large, mais est favorable à la création de la commission. Serge Dumont note le fait que son parti a lui-même initié une réflexion interne sur le sujet. Il rappelle que le débat n’est pas neuf. "Déjà sous l’ère de M. Spitaels, des enfants d’une de nos écoles communales avaient interpellé le bourgmestre par rapport à cette thématique qui les perturbait. C’était il y a quarante ans maintenant. Plus tôt dans l’histoire, le collège échevinal, en août 45, donnait injonction à l’acteur du rôle de ne pas se grimer en noir, “en nègre” comme cité dans le texte de l’époque, et de ne pas jouer son rôle comme un sauvage, mais comme un être fantastique. Tout cela afin de ne pas choquer les GI’s américains d’origine africaine qui avaient participé à la libération de notre cité et qui seraient présents à la sortie du cortège."

"Une chose ressort: si un changement doit d’opérer, il doit venir des Athoises et des Athois" poursuit Serge Dumont. "Mais encore faut-il définir scientifiquement au préalable ce qu’est un Athois ! Faut-il être né sur le territoire, faut-il y habiter ; si oui, depuis combien de temps ?"

"Nous pensons qu’une large participation de la population serait intéressante. Pourquoi ne pas adjoindre à cette commission, une consultation populaire, sous forme électronique ou “papier” afin d’éviter la fracture numérique ? Cela renforcerait la position de notre commission avec l’avis d’une large majorité “d’Athoises et d’Athois”."

Consultation risquée ?

Du côté de l’opposition, la Liste Athoise soutient le principe de la commission, mais avec des réflexions que beaucoup peuvent aussi partager.

Un Patrice Bougenies plaide plutôt pour une consultation (populaire) plus large, mais sans être vraiment suivi dans son groupe.

Marc Duvivier exprime une grande réserve par rapport à la "détermination" du collège communal à demander (de suite) la désinscription de la liste du patrimoine universel si la commission propose de ne rien changer.

Il réfléchit ensuite presque "tout haut" quant au principe d’une consultation plus large, rappelant la consultation réalisée voilà presque trente ans pour la Grand-Place. "Mais une consultation populaire risque en effet de diviser davantage la population…"

Le bourgmestre, Bruno Lefebvre (PS), on le sait, pense aussi que la consultation populaire (complète) risque de susciter un clivage plus important encore. "Et nous aurons tout raté…"