Saint-Vincent de Paul (Ath) reçoit de plus en plus de demandes

« De plus en plus de sollicitations »

L’association Saint-Vincent de Paul, qui propose des colis alimentaires à ses bénéficiaires, est plus que jamais sollicitée en cette période de crises économique et énergétique.

"Nous recevons des demandes d’inscriptions constamment", ajoute le président. "Le chiffre n’a jamais été aussi haut ; et cela ne fait qu’augmenter. Le problème est que les banques alimentaires nous fournissent des colis de moins en moins gros depuis quelques semaines. Nous collaborons également avec des supermarchés athois qui, eux aussi, nous proposent de moins en moins de produits. Je suppose qu’ils gèrent leurs stocks de plus en plus prés."

Saint-Vincent de Paul a donc pris la décision de ne pas proposer de distribution de colis la semaine prochaine. "Nous préférons offrir un colis bien rempli une fois toutes les deux semaines, que d’offrir trois fois rien une fois par semaine."

Saint-Vincent de Paul s’occupe d’environ 350 ménages, installés sur les communes d’Ath, Brugelette et Chièvres. "Nous nous limitons à ces trois communes, mais il nous arrive aussi de recevoir des demandes qui proviennent de plus loin, que nous devons malheureusement refuser." L’association craint que les sollicitations ne deviennent de plus en plus importantes, voire ingérables: "La population n’a pas encore reçu ses factures d’énergie et l’hiver est à notre porte… Je pense que les demandes vont encore arriver progressivement."

La vente de jouets de seconde main est organisée ces samedi 5 et dimanche 6 novembre de 10h à 17h à la Maison paroissiale d’Ath (rue de Pintamont).

Infos: www.vincentdepaulath.eu