Éclairage public : le bourgmestre d’Ath allume Ores

Vendredi soir, lors du conseil communal d’Ath, le bourgmestre Bruno Lefebvre (PS) a cependant été contraint d’annoncer que cette extinction est différée car Ores dit devoir disposer de délais plus longs pour appliquer ces mesures d’économie. L’extinction de l’éclairage public ne devrait être réalité qu’à partir du 1er décembre prochain.

Les commentaires du bourgmestre sont restés assez limités lors de la séance du conseil communal. Mais dans un communiqué transmis dans la foulée par son chef de cabinet Olivier Raulier, Bruno Lefebvre développe davantage son point de vue.

"Des contraintes techniques spécifiques amènent Ores à devoir mener des travaux d’adaptation de ses réseaux avant de pouvoir modifier le cycle d’allumage et d’extinction en insérant une coupure au cœur des nuits" indique le bourgmestre.

"En effet, la Ville d’Ath est alimentée au départ des postes de Lens (environ 10% du territoire), de Ligne (65%), de Quevaucamps (10%) et de Deux-Acren (15%). Pour que nous puissions mener à bien cette extinction de l’éclairage public, l’ensemble des villes et communes alimentées par un poste doit marquer son accord. Or, une minorité de communes n’adhère actuellement pas totalement à l’extinction sur leur territoire, impactant de la sorte tout ou partie de l’éclairage public de dix autres villes et communes."

"Cette situation oblige Ores à devoir effectuer des travaux d’adaptation dans près de 270 cabines. Ces travaux vont débuter dans les prochains jours. De ce fait, vu l’ampleur ou la complexité de ces travaux, ils ne peuvent garantir un démarrage au 1er novembre. Dès lors, ils nous informent que la date de mise en œuvre est postposée au 1er décembre 2022."

Compensation ?

Pour la Ville d’Ath, la non-extinction de l’éclairage représenterait un montant de 45 000 €.

"Nous envisageons leur demander une compensation puisque la Ville avait demandé initialement une coupure partielle au 1er octobre, ils nous ont garanti une possibilité au 1er novembre et maintenant, on nous annonce la date du 1er décembre. Il est compliqué de comprendre qu’Ores doive passer par autant de manipulations pour pouvoir rejoindre cette demande. Il faudra nous interroger sur une flexibilité future de leurs installations."