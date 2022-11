Sauvage de la Ducasse : la Ville d'Ath se dit prête à quitter l’Unesco !

La Ville a initié diverses actions et, surtout, elle a décidé de passer à la vitesse supérieure afin de régler le problème, dans un sens ou dans l’autre, avant la Ducasse 2023.

"La Ducasse d’Ath est une fête dont la Commune est l’organisatrice" indiquent les autorités communales athoises. "Il revient donc au conseil communal, institution démocratiquement élue, de prendre position."

"Afin d’éclairer au mieux les conseillers, il est proposé de mettre en place une commission citoyenne du folklore qui pourra proposer une solution définitive à la problématique du blackface, qui se traduit, dans le contexte de la Ducasse d’Ath, par les personnages du Sauvage et du diable Magnon."

Comme Alost ?

"Le conseil communal demande à cette commission de remettre un avis clair et tranché à la question suivante" poursuivent les décideurs athois. "Les personnages du Sauvage et du diable Magnon doivent-ils être conservés en l’état ou faut-il les faire évoluer ?"

Et la Ville n’attendra pas d’être exclue par l’Unesco de la liste du Patrimoine immatériel, en cas de statu quo. "Dans l’option d’une proposition de la Commission visant au maintien de ces personnages en l’état, le conseil communal demandera à l’Unesco la désinscription de la Ducasse d’Ath de la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité et ce pour éviter une exclusion qui aurait des répercussions plus négatives pour la Ville." C’est notamment le choix qui a déjà été posé par la Ville d’Alost, confrontée à des problèmes aussi pour des caricatures lors du carnaval.

"Dans l’option d’une proposition visant à l’évolution de ces personnages, la commission devra définir précisément les adaptations à apporter au grimage, aux costumes ou aux accessoires."

Soixante personnes

La commission sera composée de soixante personnes: dix représentants du folklore, dix représentants de la société civile, quarante citoyen.nes athoi.es. ayant participé à une enquête sur le sujet, l’année dernière (sur base de candidatures). Chaque parti politique présent au conseil communal pourra désigner un.e observateur.trice (sans droit de vote).

La commission devra être installée en décembre. Elle se dotera d’un règlement d’ordre intérieur. Elle tiendra deux réunions en janvier. Si elle décide de faire évoluer le personnage, elle prolongera ses réflexions en mars.

"Nous nous étions engagés à ce que la population mène la réflexion" dit le bourgmestre, Bruno Lefebvre (PS). Un parti de la majorité (le MR) aurait même souhaité une consultation populaire ou un référendum. Au-delà de la question du coût (sans certitude d’une participation très active), l’argument d’un clivage accentué a été mis sur la table.

"Le but n’est pas d’organiser une foire d’empoigne" dit Laurent Dubuisson, directeur de la Maison des géants. "Sans doute, faudra-t-il recourir à un vote, et même à un vote à huis clos."