Sauvage de la Ducasse d'Ath: l’Unesco met la pression

Ce point 8 est d’ailleurs consacré entièrement, ou peu s’en faut, au cas du Sauvage de la Ducasse d’Ath, et cela suite aux plaintes transmises à l’Unesco avec des demandes de retrait de la liste du Patrimoine immatériel de l’humanité (PIH). Le Bureau de la 17e session du Comité a expressément demandé l’inscription de la demande de retrait de la Ducasse en considérant que "les allégations de racisme et de discrimination sont une question extrêmement grave qui renvoie aux principes fondateurs de l’Unesco que sont la dignité, l’égalité et le respect mutuel entre les peuples".

Au début de cette semaine, une proposition de "délibération" a d’ores et déjà été finalisée et elle sera donc soumise pour approbation au Comité, à la fin de ce mois.

Le Comité y rappelle le contexte de la Ducasse qui a été admise en 2008 sur la liste du Patrimoine immatériel (au même titre que d’autres manifestations), en notant que le personnage du Sauvage "n’est mentionné dans aucune partie du dossier de candidature".

En 2019 et en 2022 notamment, l’Unesco a reçu des correspondances à propos du Sauvage. "Toutes les correspondances reçues expriment de sérieuses préoccupations à ce propos comme étant de manifestations racistes et discriminatoires, affirmant que le personnage du Sauvage et l’utilisation du blackface par des citoyens blancs, perpétuent des stéréotypes négatifs et dégradants sur les personnes noires et est un vestige de l’esclavage. Sur les 29 correspondances reçues au moment de la publication de ce document, 25 demandent spécifiquement le retrait de la Ducasse d’Ath de la Liste représentative."

La Ville d’Ath a expliqué avoir entrepris diverses actions (table ronde, enquête en ligne, activités de sensibilisation dans les écoles,…). Lors de la récente Ducasse, le Sauvage s’est débarrassé (définitivement) d’attributs: les chaînes et l’anneau nasal.

« Suivi approfondi »

Dans son projet de décision, le Comité propose de placer l’élément "Géants et dragons processionnels de Belgique et de France" sous le statut de "suivi approfondi" afin d’obtenir des informations supplémentaires. "Cela lui permettra d’établir un dialogue avec les communautés concernées et de les encourager à résoudre les graves questions soulevées, afin de décider en dernier ressort du maintien ou non de la Ducasse d’Ath sur la Liste représentative."

Et d’ici un an (lors de sa prochaine session), le Comité devrait alors décider ou non du retrait.

"Le comité prie instamment l’État partie de Belgique de continuer à travailler avec les communautés concernées, en mettant l’accent sur la nature évolutive du patrimoine culturel immatériel selon la Convention, afin de garantir que les aspects de la Ducasse d’Ath entrant en contradiction avec les principes fondateurs de l’UNESCO et avec l’exigence de respect mutuel prévues dans l’article 2 de la Convention ne soient pas maintenus à l’avenir."

En clair: le personnage représente "une forme de racisme et de discrimination" ; il doit évoluer, et cela dans le cadre de la "nature évolutive du patrimoine culturel immatériel".

Un "dialogue" est prévu avec la Ville d’Ath, avec sans doute même une "mission" sur le terrain.

Un nouveau cadre légal ?

Il faut rappeler par ailleurs que ce n’est pas la seule Ville d’Ath qui est concernée par ce dossier: la Belgique, la Wallonie et la Fédération Wallonie-Bruxelles sont aussi "impliquées" dans cette problématique. Le 14 septembre dernier, Pierre-Yves Jeholet (ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles), Elio Di Rupo (ministre-président de la Wallonie) et Bénédicte Linard (ministre de la Culture) ont ainsi adressé une missive à l’Unesco. Pour insister sur le fait que "la Belgique, dans toutes ses composantes, défend une égalité absolue entre les êtres humains, quels que soient leur couleur de peau, leur genre, leur âge, leur confession. À ce titre, elle condamne le racisme avec la plus grande fermeté."

Pour rappeler diverses initiatives afin de lutter contre le racisme, pour dire l’attachement "aux principes fondateurs de l’Unesco".

Les trois signataires rappellent aussi les actions entreprises à Ath et les "efforts" encore prévus.

Et puis surtout. "En communauté française, le cadre légal relatif au patrimoine culturel immatériel fera l’objet prochainement d’une réforme en profondeur au sein de laquelle seront pris en compte les différents éléments relatifs au respect mutuel entre les communautés. Ce travail sera entamé d’ici la fin de l’année 2022 pour une adoption par le Parlement en 2023."

Reste à voir ce que va comporter cette réforme du cadre légal. Mais c’est notamment un pas qui était attendu par les autorités communales athoises.