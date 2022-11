"Fest family party" à Ath: des animations pour toute la famille ce week-end

Après deux années d’interruption dues à la crise sanitaire, le festival familial "Fest family party" revient ce week-end pour le plus grand plaisir des petits (et grands !). Organisé la première fois en 2018 par l’ASBL Fest’Events, l’événement est un trait d’union entre une "foire et un festival de châteaux gonflables". "Nous voulions organiser un événement qui soit accessible financièrement à tous ", précise Nicolas Wallez, l’un des organisateurs. "Nous voulions en outre accueillir un public familial, pour une ambiance bon enfant et conviviale." Après ces deux années "sans", l’ASBL avait des doutes quant à ses capacités à organiser un nouveau festival. Mais c’était sans compter sur le soutien de son partenaire "Youplabonds". "Notre partenaire a tenu à maintenir ses prix de 2019 pour nous soutenir ", ajoute Nicolas Wallez. "Nous avons eu aussi la chance de pouvoir participer à quelques événements et de tenir des petits stands, ce qui nous a permis de garder la tête hors de l’eau."