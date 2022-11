Elle a des pieds d’argile : la Maison des géants d’Ath doit être déconstruite (en partie)

En juin, des fissures importantes, ici et là, ont trahi des faiblesses au niveau de la structure de l’immeuble, et cela après la démolition du bâtiment portant le n°16.

Le projet est connu. La réputée Brasserie des Légendes a acquis l’immeuble contigu à la Maison des géants afin d’aménager un espace horeca qui fonctionnera en synergie avec le centre touristique et muséal. La Brasserie aura ainsi pignon sur rue dans le centre d’Ath et les visiteurs du musée pourront y être reçus.

Cependant, les sociétés à l’œuvre ont été confrontées à la présence de la nappe phréatique qu’il a été décidé d’abaisser. Les premiers travaux ont fragilisé la Maison des géants ; des fissures sont apparues dans la façade, notamment.

Fin juin, la société Stabil est intervenue en urgence afin de procéder à des travaux de stabilisation.

Il était initialement prévu d’aménager les cuisines au sous-sol, mais cette option nécessitait d’avoir une hauteur (des pièces) de plus de 2,5 mètres. Il a été décidé de revoir ces projections et d’installer la cuisine sous la toiture, en dédiant les caves à des espaces de rangement.

La « vraie » cause des maux: un mur sans fondation

Mais les interventions de fin juin-début juillet et le changement de "scénario" n’ont pas pour autant ramené la sérénité sur le chantier. Des désordres ont continué à apparaître dans les maçonneries, à la fois de la Maison des géants et de l’immeuble portant l’enseigne "Au Passé fleuri" (n°14).

"Il a fallu attendre le mois de septembre pour identifier le vrai problème" explique Pierre Delcoigne, le patron de la Brasserie des Légendes. "Un mur mitoyen entre les immeubles n°16 et n°18 n’avait pas de véritables fondations. Après la démolition de l’immeuble au n°16, jusqu’à la cave, ce mur s’est progressivement affaissé. Voilà aussi pourquoi, voilà vingt ans, un double mur avait été érigé pour consolider le tout ; c’est aussi la raison pour laquelle nous avons constaté la présence de colonnes datant de plusieurs dizaines d’années."

"Le produit qui a été injecté dans les murs et les fondations au moment de la démolition du n°16 n’a donc servi à rien."

Les pierres démontées puis replacées

Le maître d’œuvre reste serein. Il avait souscrit une assurance "Tous Risques Chantier". Les experts devront évidemment préciser les dommages des uns et des autres (notamment pour le commerçant voisin) et déterminer aussi les responsabilités.

Pour le reste, la Brasserie des Légendes prend en charge les travaux supplémentaires comme la démolition ("déconstruction") et la reconstruction de la Maison des géants. Le bâtiment à front de rue ne va pas être entièrement démoli: seule la partie droite (avec le porche et la fenêtre au premier étage) est démontée. Toutes les pièces sont précieusement rangées et elles seront réutilisées ensuite lors de la phase de reconstruction afin d’avoir un bâtiment identique.

"Nous allons finalement construire un bâtiment qui sera davantage solide " souligne Pierre Delcoigne. "C’est presque une occasion afin de consolider la Maison des géants,… même si cela va coûter davantage à la Brasserie. Mais au bout du compte, nous aurons moins de complications et le bâtiment sera plus efficient, à divers niveaux."

Des délais allongés

Le chantier (à front de rue) ne vise pas seulement à créer un espace horeca sous l’enseigne de la Brasserie des Légendes. C’est tout l’accueil de la Maison des géants qui doit être reconfiguré. Une date butoir avait été fixée pour la réouverture: la Ducasse 2023. "Cela va être compliqué" note Pierre Delcoigne. "Nous espérons placer les pieux et les fondations en novembre, puis le radier fin du mois. Mais il faudra aussi voir comment sera la météo pour les travaux. En tout cas, nous ferons tout pour que la partie" accueil "du musée soit opérationnelle en août 2023…"