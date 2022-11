Nelson (emprunt) est considéré comme le fournisseur: "A la base, c’était pour ma consommation personnelle, soutient-il. Ensuite, j’ai dépanné et ça a pris de l’ampleur."

James est sous le coup de la récidive: "Je m’approvisionnais chez les deux mais je suis bien réinséré aujourd’hui."

Globalement, le bénéfice estimé est tout de même de 12 000 € par an, mais les prévenus indiquent qu’il s’agissait plus de dépanner des gens et de se rendre des services qu’autre chose…

30 clients probables

Le ministère public a rappelé que les policiers avaient observé le manège de plusieurs jeunes dans le tunnel de la gare d’Ath et qu’ils avaient reconnu deux des trois prévenus, dont un s’était débarrassé de quelque chose sortant de son sac.

"Ils avaient retrouvé du cannabis sur un des prévenus, dira le ministère public. Il s’est avéré qu’un des intéressés était connu pour avoir une trentaine de clients probables."

Contre Oscar et Nelson, le ministère public requiert deux ans. Il demande 18 mois avec sursis probatoire pour James.

Les avocats de la défense ont plaidé une peine de probation autonome ou une peine de travail, histoire de ne pas noircir le casier des prévenus. Jugement le 17 novembre.