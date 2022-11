Six appartements et un commerce au Cambry à Isières

"Un ancien commerce (café Belle-Vue) est existant sur la parcelle, mais son état est vétuste " lit-on dans le dossier. "L’appartement à l’étage n’est pas conforme aux normes en vigueur (tant pour l’isolation que pour la sécurité)."

"L’objectif est de démolir ce volume pour y construire un nouvel ensemble de logements et commerce."

"Le nouveau commerce construit en face il y a quelques années a été transformé en débit de boissons, ce qui fait qu’il n’y a plus de petite surface commerciale dans le village" souligne-t-on. "À proximité de ce projet se trouvent une boulangerie, une boucherie, une pharmacie, des professions libérales (médecin, kiné, infirmières,…), un restaurant et des services de loisirs. Ce qui fait du village un endroit attrayant et vivant."

"Le projet consiste en la construction d’un petit immeuble comprenant six appartements, une surface commerciale, des garages privatifs intérieurs."

"Des zones de stationnement sont prévues du côté de la Route de Lessines ainsi qu’entre le projet et la propriété voisine sur la gauche. La zone de parking sert d’accès à l’arrière, pour le service incendie également."

"L’immeuble est équipé d’un ascenseur et d’une cage d’escalier de secours." Certains appartements disposeront d’une terrasse. "Des toitures végétalisées sont prévues également, pour “garder” les eaux de pluie et donner une touche verte au bâtiment."

Des plantations et des clôtures sont prévues pour délimiter les jardins privatifs et la zone de parking (dont le revêtement sera drainant). Treize emplacements sont projetés.

Demande pour l’habitat collectif

Les appartements seront mis en vente. Ils comporteront deux ou trois chambres.

"L’habitat collectif prend de plus en plus de place en zone rurale, par rapport à la maison quatre façades" souligne-t-on dans le dossier. "La maison individuelle est en passe de devenir un luxe, notamment à cause du manque de terrains constructibles et de la conjoncture actuelle qui n’est pas favorable !"

" Les besoins des clients évoluent. Les résidences neuves ne sont plus convoitées

par des personnes âgées, mais par de jeunes couples qui ne veulent plus des terrains de 20 ou 15 ares qui demandent énormément d’entretien. Des personnes

vivant en milieu rural veulent y rester. "

L’enquête publique est ouverte jusqu’au 4 novembre.