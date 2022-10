Le cimetière de Lorette (Ath) se dote d'un espace de cérémonies non-confessionnelles

Outre l’aménagement de l’espace non-confessionnel, le bureau du fossoyeur a également été rénové, à côté duquel un espace sanitaire et une cour de stockage pour les outils ont été aménagés. "Des caméras ont été installées dans le cimetière pour garantir la sécurité de tous et le bon comportement des visiteurs," ajoute l’échevin.

Les sanitaires publics ont été rénovés et remis aux normes actuelles: les toilettes sont désormais accessibles pour les visiteurs, avec un accès pensé pour les PMR.

Des poubelles de tri sélectif ont en outre été installées aux quatre coins du site ; "et le système fonctionne plutôt bien" précise Cédric Minet, le responsable des Espaces verts.

« Une gestion dynamique »

La commune d’Ath compte 23 cimetières, 15 000 sépultures et 8 fossoyeurs. Par an, la Ville recense 270 inhumations, dont 30% de crémations. Depuis 10 ans, la Commune met en place une gestion dynamique de ses cimetières: le réaménagement du sol sépulcral dans 14 cimetières a permis la mise à disposition de 308 terres communes, 229 concessions pleine terre, 136 emplacements pour mini-caveaux et 148 emplacements pour caveaux, ainsi que 71 caveaux anciens, tous disponibles pour de nouvelles inhumations. En tout, 892 emplacements ont été créés ces 10 dernières années, dans 14 cimetières. Les restes mortels sont placés dans des ossuaires communaux pour le devoir de mémoire. Dans le même temps, de nombreuses constructions de columbarium ont été réalisées: "l’objectif est que d’ici la fin de la mandature, chaque cimetière dispose de son propre columbarium", précise Bruno Lefebvre, le bourgmestre.

Les aires de dispersions ont été repensées dans plusieurs cimetières: à Meslin-l’Évêque en 2020, à Isières en 2021 et à Irchonwelz en 2022. Une grille recouverte de galets est désormais installée au-dessus de l’aire de dispersion à laquelle seul le fossoyeur a accès. Une stèle mémorielle en pierre sur lesquels sont apposés les noms des défunts est placée à côté de chaque aire.

Pour réduire les tâches liées notamment au désherbage, tout en conservant les cimetières dans un état de propreté, la Ville a entrepris des travaux de végétalisation: Dans les cimetières où l’on n’octroie plus de nouvelles concessions (anciens cimetières d’Arbre et Moulbaix), les allées ont été ensemencées.

Dans les cimetières encore en service, les espaces entre tombes, souvent difficiles à entretenir, ont été végétalisés. À Ghislenghien et à Ormeignies, les fossoyeurs ont posé environ 100m2 de plants de sedum, créant ainsi des tapis verts, résistant à la sécheresse. Des semis de gazon ont aussi été mis en place, notamment au vieux cimetière de la rue de Soignies. Dans les cimetières de Lorette et de Houtaing, la Ville poursuit ses plantations entre les tombes: des mélanges de plantes vivaces et de bulbes de printemps qui garantissent une floraison du début du printemps jusqu’à la fin de l’automne. En plus de limiter les travaux de désherbage, cette démarche a pour avantage de rendre les cimetières plus conviviaux et de les transformer, petit à petit, en des espaces verts à part entière.

Les arbres du cimetière de Lorette ont fait l’objet, voilà quelques années de travaux d’entretien ou d’abattage, afin de remettre en lumière cet espace de recueillement. Des arbustes variés et des groupes de graminées, de bruyères et de bulbeuses agrémentent désormais l’entrée du cimetière.

Petit à petit, le gravier laissera place à la nature: c’est l’objectif poursuivi par la Commune.